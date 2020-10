CC pide que Palca y la Plataforma del Agua entren en la Mesa del Agua de Los Llanos

Coalición Canaria (CC) solicita que la Plataforma Libre de Canarias (Palca) y la Plataforma del Agua para La Palma formen parte de la Mesa del Agua de Los Llanos de Aridane. “La conclusión que obtiene el grupo de Coalición Canaria, tras la celebración de la última sesión de la Mesa del Agua de Los Llanos de Aridane, es que la Mesa del Agua ha perdido la eficacia y operatividad de años atrás y la han convertido en una mesa de autobombo político, con poca transparencia y que frente a la grave sequía que nos afecta, mira para otro lado ante las peticiones que durante el último año vienen poniendo sobre la mesa muchísimos agricultores del municipio de Los Llanos de Aridane”, se informa en nota de prensa.

“Durante el transcurso de la reunión de la Mesa del Agua, las intervenciones de la alcaldesa y del consejero de aguas consistieron básicamente en una andanada de elogios recíprocos. Mientras tanto pasaron por alto el mayor problema al que se enfrentan los agricultores del municipio, que ven cómo ante la reiterada falta de lluvias, cada vez disponen de menos agua de riego, cada vez es más cara y cada vez de peor calidad y lo que es más grave, cada día que pasa ven que los dirigentes del Consejo Insular de Agua, con la complicidad del grupo de gobierno de Los Llanos, apoyan en mayor medida la especulación, que al fin y al cabo es una manera de mantener voluntades cautivas. Para Coalición Canaria en este asunto no caben las medias tintas y las instituciones tienen que estar del lado del interés general en lugar del interés particular”, asegura.

“Aplaudimos todo tipo de obra que se puedan realizar en nuestro municipio para optimizar el rendimiento de la red municipal, pero echamos de menos que desde la alcaldía se pongan sobre la mesa los problemas que desde hace varios meses vienen sufriendo los agricultores del municipio, tanto los que tiene agua propia como los que tienen que comprarla a unos precios que restan competitividad al agricultor. Mientras tanto el Partido Popular se dedica a hacer anuncios echándose flores”, dice.

“Para el Partido Popular en el ayuntamiento, atendiendo a consignas, sigue siendo un tema tabú exigir la posibilidad de realizar sondeos horizontales en el túnel de trasvase, una de cuyas bocas se encuentra en nuestro municipio con lo cual en el caso de poder extraer de manera racional más agua, está saldría por gravedad sin necesidad de impulsión mecánica con bombas, por el contrario aplauden que se realicen perforaciones verticales con lo cual los posibles caudales que se pudieran obtener tendrán el sobrecoste de la elevación, en una isla que se hace llamar reserva de la biosfera”, resaltan.

“Con el objeto de ganar pluralidad y ampliar la representatividad del sector primario del municipio en la Mesa del Agua, Coalición Canaria de Los Llanos de Aridane propuso que en lo sucesivo, además de ASPA, se incluyan como miembros de dicho órgano tanto a la organización agraria Palca como a la Plataforma de Agricultores que defienden un plan integral que permita obtener mayor cantidad de agua para La Palma y que entiende el papel fundamental que para ello desempeña el Túnel de Trasvase”, dicen.

“Algunas de las propuestas de estos colectivos, entre otras muchas, tienen que ver con el emplazamiento de los tranques, que debido a que no se encuentran bien emplazados en los diques correspondientes, señalados por el hidrogeólogo de la obra, Navarro de la Torre, implican que se pierda agua que no se puede aprovechar al no poderse almacenar”, asegura.

“Al acometerse las obras en cuestión habría que buscar alternativas para garantizar el suministro del agua de abasto del municipio, para lo cual plantean una solución tan sencilla como que el tiempo que no se pueda aprovechar para consumo humano el agua que sale por la boca de Hermosilla, sea destinada a regadío y mientras tanto la que sale de la boca este destinarla al abasto, alrededor de quinientas pipas que con el desdoble y las nuevas bombas de Aduares no sería problema atender”, concluye.