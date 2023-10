La Asociación de Empresarios de El Paso pide más medios para acabar con los robos en la zona

El Diputado del Común, Rafael Yanes, y la adjunta, Milagros Fuentes, se reunieron con el presidente y con la secretaria de la Asociación de Empresarios de El Paso, en La Palma, Iván Benítez y Cristina Hernández, respectivamente, quienes trasladaron la necesidad de habilitar más medios para acabar con los robos en negocios y viviendas de la zona, informa en nota de prensa la institución.

El presidente de la Asociación, Iván Benítez, señaló que “estamos en contacto con las administraciones para coordinar con la CEOE Nacional e intentar encontrar la forma de modificar la Ley estatal. Esta situación estamos seguros que no ocurre solo en La Palma, sino que existen casos a nivel nacional que no salen a la luz”. Además, añadió que “es importante que la comarca oeste de La Palma que sufre estos robos reciba amparo, no solo por los empresarios sino también por la ciudadanía que pasea por las calles y se tropieza con estos delincuentes”.

Asimismo, Benítez mostró su frustración ante la situación, “como ciudadano y empresario de la zona esta situación conlleva un desgaste. Se pierde mucha mercancía y hace que nuevos empresarios se lo piensen dos veces a la hora de montar sus negocios en El Paso”.

El Diputado del Común, Rafael Yanes, se comprometió a contactar con el alcalde de El Paso para hablar sobre la falta de policías locales en la zona, ya que las plazas no están cubiertas en su totalidad, según indicó, “pediremos que se cubran y solicitaremos lo mismo para los puestos de la guardia civil”. Además, añadió que “nos dirigiremos al delegado del Gobierno de Canarias y la directora Insular del Gobierno en La Palma para saber qué posibilidades hay de cubrir esas plazas, ya que El Paso es el municipio más extenso y el tercero en población, por tanto, tiene que tener ese tratamiento especial”.