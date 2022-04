El PP de El Paso pide al Gobierno municipal que transfiera de manera urgente los donativos recibidos por el incendio

El Partido Popular de El Paso, a través de su portavoz, Ángel Tomás Hernández, ha solicitado al equipo de Gobierno municipal “que transfiera de manera urgente, a los afectados por el incendio del pasado mes de agosto, los 25.000 euros de donativos que recibió el Consistorio”, indica en una nota de prensa. Los populares, se destaca en la nota, se han hecho eco de “las quejas de algunos de los damnificados del incendio del pasado mes de agosto, que 8 meses después aún no han recibido ni un solo euro, de los 25.000 euros que recaudó el Consistorio”.

Hernández explica que en el Pleno del pasado jueves 31 de marzo, el Grupo Popular de El Paso, después de hacerse eco de “las quejas de algunos de los damnificados por el incendio, preguntó al equipo de Gobierno por la situación en la que se encontraba este asunto”, “y nos confirmaron que en total hay 13 casas y 40 parcelas afectadas”. Asimismo, añade, “también nos comentaron que en total se ha recaudado 25.000 euros, una cantidad que desconocíamos los grupos de la oposición, y que no lo han transferido porque quieren sumarla al remanente. Una decisión que no entendemos, ni comprendemos, porque estos afectados necesitan que se les ayude de manera inmediata, y no pueden estar esperando”, afirma.

Por último, desde el PP de El Paso recuerdan al equipo de Gobierno que, “si de verdad queremos ayudar a la recuperación del municipio es fundamental hacer las cosas de la manera más transparente posible, y en tiempo y forma”.