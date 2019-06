UFP critica que los cuatro concejales electos de CC en Fuencaliente estén liberados y cobren 2.000 euros al mes

Unión Progresista de Fuencaliente manifiesta en un comunicado “nuestro más profundo rechazo a las medidas adoptadas en el pleno de este miércoles por el grupo de Gobierno de Coalición Canaria. En primer lugar, entendemos que el horario planteado para los plenos va en contra de la participación ciudadana y de la propia asistencia de los concejales al haberse fijado a las 12.30 horas dificultando e imposibilitando la asistencia a las sesiones”.

Así mismo, añade, “nos resulta preocupante la creación y transferencia de competencias plenarias a la Junta de Gobierno, algo que va en detrimento de la democracia y la transparencia, y que además limita las labores de oposición del resto de concejales, puesto que dejaremos de tener voz y voto en los asuntos que conciernen a nuestro pueblo, pasando a ser meros conocedores de las decisiones una vez hayan sido tomadas”.

“A su vez, entendemos que no procede la liberación de todos los concejales electos de CC, así como los sueldos que se han acordado para cada uno ellos, que ascienden a 2.000 euros mensuales por concejal, suponiendo ello no solo un gasto mensual de 8.000 euros para el Ayuntamiento de Fuencaliente, sino además un incremento de 3.700 euros mensuales del gasto que se venía realizando por el grupo de gobierno anterior, teniendo en cuenta que en esta cantidad no se incluye el sueldo del alcalde, que cobra directamente de la Consejería de Educación”, señalan.

Por último, dicen, “hay que recordar que todos los concejales liberados de CC reciben un sueldo mayor que el que recibió nuestra portavoz con mayor responsabilidad y funciones, Nieves María Rodríguez Pérez, en su periodo de teniente alcalde, que ascendía a 1.499 euros brutos y a 1.889 euros brutos como alcaldesa”.

“UPF se ha posicionado en contra de todas las propuestas mencionadas anteriormente porque tenemos la certeza de que resultan perjudiciales para nuestro pueblo, para la transparencia, y para la democracia, sabiendo que la subida y aumento de los sueldos va en detrimento de otros servicios, asumiendo que es nuestra obligación y responsabilidad denunciar públicamente las acciones tomadas desde el grupo de Gobierno en sus primeros tres días de mandato”, concluyen.