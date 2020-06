Garafía rechaza al convenio para la gestión del Centro de Visitantes del Roque y pide “una compensación adecuada” por la cesión del suelo

El pleno del Ayuntamiento de Garafía, en la sesión celebrada este jueves, 4 de junio, “al completo, ha votado a favor de crear una Comisión de Seguimiento que esté presente en las negociaciones con el Cabildo de La Palma y el Instituto de Astrofísica de Canarias para partir de cero y crear un convenio de gestión del Centro de Visitantes del Roque de Los Muchachos que compense adecuadamente al municipio por la cesión del suelo para la construcción de la infraestructura”, señala en la nota.

Se ha rechazado, por lo tanto, subraya, “el documento que presenta el Cabildo, por considerar que no incluye aspectos importantes para la gestión y la compensación que recibirían los vecinos de la Villa de Garafía por la cesión del espacio”.

El alcalde de Garafía, Yeray Rodríguez, aclara que “no nos oponemos a que la gestión museística esté a cargo del IAC, pues es el mejor preparado para designar a un director del museo, así como para gestionar las visitas a los telescopios. Creemos que, por otro lado, la gestión de determinados servicios no museísticos, es decir, que no están relacionados con la astrofísica sino con los servicios complementarios que se van a ofrecer, deberían estar a cargo del Ayuntamiento. También queremos definir en este documento los beneficios para los vecinos y vecinas de la Villa de Garafía, requerimiento al que se ha negado el Cabildo, por considerar que no tiene cabida en el convenio de gestión. Cuando se hizo la cesión del suelo, se hizo con una serie de condiciones que ahora no se están cumpliendo”.