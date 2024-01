El Grupo Socialista del Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane ha lamentado en un comunicado “el despropósito que ha representado la gestión del cartel del Carnaval 2024, que se ha hecho a prisa y corriendo, sin concurso, y con Inteligencia Artificial”.

Diego González, concejal del PSOE, que preguntó en pleno sobre este asunto al concejal de Fiestas, criticó que esta circunstancia ha propiciado que “se pierda una buena oportunidad para mostrar el talento de los diseñadores y diseñadoras locales” en la confección del cartel. “En su lugar, se ha tomado una imagen de Internet, para adaptarla a los citados festejos como ha hecho este gobierno”.

Desde el Grupo Socialista, lamentan que “el concejal de Fiestas haya depositado el peso de la responsabilidad de esta situación bochornosa para el buen nombre del Carnaval de Los Llanos de Aridane y el municipio en los trabajadores del Ayuntamiento durante su justificación en pleno, al señalar que las bases se encontraban todavía paralizadas en Intervención. Los Llanos de Aridane no merece excusas banales de sus concejales, ni echar balones fueras, sino gestión y responsabilidad en sus áreas”, advierten.

El grupo de la oposición critica “la falta de planificación del Gobierno municipal, que a principios del mes de octubre del año pasado, cuando se presentaba la temática del Carnaval 2024 (‘El futuro, la galaxia, la astronomía y las estrellas’), anunciaba que en breve saldrían las bases del cartel”.

“Finalmente no hubo tal concurso y se ha concluido realizando de una forma esperpéntica, sin contar con la creatividad de diseñadores profesionales, sino tirando de una imagen de inteligencia artificial, y sin ni tan siquiera aclarar la procedencia y autoría del cartel. Confiamos que el resto del Carnaval no siga esta misma línea de improvisación y falta de creatividad por sus responsables, porque así no se defiende nuestra cultura y nuestras fiestas. Los Llanos de Aridane no se merece esta cutrería”, concluye.