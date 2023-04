Víctor González: “Los Llanos cumple con sus proveedores, jemplo es el pago durante esta semana de 1,5 millones de euros”

El Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane a través del concejal de Deportes, Víctor González, ha mostrado “su sorpresa tras las declaraciones vertidas, una vez más, por los nacionalistas en las que tratan de confundir a los aridanenses a través de sus continuas actitudes alarmistas como que el grupo de Gobierno, con mayoría absoluta, está llevando a la quiebra al Ayuntamiento”, indica en una nota de prensa. Destaca que “Los Llanos de Aridane cumple con sus proveedore. Ejemplo es el pago durante esta semana de 1,5 millones de euros”. Apunta que “CC se ha convertido en el peor enemigo del desarrollo y progreso de Los Llanos de Aridane a través de sus continuas actitudes alarmistas”.

González explica que “en estos momentos el Consistorio aridanense se está recuperando de la difícil situación que ha vivido durante el último año al hacer frente a un importante número de gastos como consecuencia de la erupción del volcán, y podemos confirmar que en estos momentos hay un remanente de tesorería para gastos generales positivo”. Además, señala que “del crédito extrajudicial que fue aprobado recientemente, ya hemos destinado la mitad, es decir 1,5 millones de euros, al pago de nuestros proveedores, y estamos realizando las acciones necesarias para terminar de pagar la deuda con los proveedores, con el fin de seguir cumpliendo con ellos, que son clave para la recuperación en la que nos encontramos inmersos”.

El concejal, se añade en la nota, “también se ha referido a las deudas prescritas”, y le recuerda a los nacionalistas que “precisamente cuando CC gobernaba en el Ayuntamiento no tramitaba los oportunos expedientes de prescripción de deuda, por lo que nos encontramos en una labor de depuración. Este equipo de Gobierno está trabajando y haciendo las gestiones oportunas para cobrar las deudas contraídas con el Consistorio, con el único objetivo de que no prescriban. Porque no podemos olvidarnos que todos los contribuyentes deben tener los mismos derechos, pero también las mismas obligaciones”.

En relación a los presupuesto participativos, se indica en la nota, Víctor González “le ha querido recordar a los nacionalistas algunas de las obras ejecutadas durante esta legislatura como son: mejoras de accesibilidad en centros deportivos, asfaltado de la calle Teobaldo Power, asfaltado del Camino Saturnino, adoquinado e iluminación de la calle José Serrano Argual, acceso al agua pública para los vecinos de Los Barros y Pedregales rehabilitación de la Fuente y la calle Cristo, Parque Biosaludable adaptado en la Plaza Juan Pablo II, entre otras”.

Por otro lado, González también “ha aprovechado para poner en valor la importante gestión que están llevando a cabo, en un momento clave como el que vive el municipio, aprobando un presupuesto solvente que estamos siendo capaces de ejecutar, en tiempo y forma; obras puestas en marcha que avanzan a buen ritmo; siendo capaces de buscar financiación fuera; y haciendo frente a importantes gastos con el objetivo de dar solución a las demandas de nuestros vecinos”.

Por último, Víctor González señala que “estamos cansados de tener que aclarar las continuas desinfomaciones de CC”, y les recuerda que “no están para dar lecciones a nadie porque precisamente ellos sí dejaron el Ayuntamiento al punto de quebrar, con la mayor deuda del municipio, que ascendía hasta los 15 millones de euros. Por cierto, una deuda que este equipo de Gobierno consiguió poner a cero gracias a sus políticas de gestión en el año 2017”.