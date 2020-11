MAE recuerda que la rebaja del IBI en Mazo la solicitó hace más de un año

Villa de Mazo Agrupación de Electores (MAE), en una nota de prensa, señala que “tal y como solicitó hace más de un año”, el pleno del Ayuntamiento “ha aprobado la rebaja del IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles)”. Añade que “lamentablemente la alcaldesa reconoce en el pleno extraordinario celebrado este miércoles que esta decisión llega un año tarde por la irresponsabilidad de PSOE y PP que votaron en contra de dicha moción en el pleno de octubre de 2019, con unos razonamientos que el tiempo ha demostrado eran inciertos o en el mejor de los casos revela una lentitud e ineficaz gestión que ha supuesto que las familias de nuestro municipio hayan dejado de disponer de más de trescientos mil euros en los momentos complicados que estamos viviendo”.

MAE señala que echa “en falta que la propuesta del grupo de Gobierno solo recoja una de las propuestas de MAE respecto a la reducción de la carga fiscal prevista en diversas ordenanzas, obviando otras bajadas de impuestos que se proponían en la misma moción”. Subraya que “al menos MAE ve cómo ha merecido la pena haber mostrado en su momento esta posibilidad, que un año después el grupo de Gobierno ha hecho suya. Más vale tarde que nunca”.

Señala que “la errática dirección del Gobierno municipal ha supuesto que se haya presentado al pleno este acuerdo sin contar con los preceptivos informes favorables, dado que tanto el informe de la secretaria del pleno como de Intervención, ambos preceptivos, coinciden en que al no haberse seguido el procedimiento legalmente establecido, el acuerdo resulta contrario al ordenamiento jurídico, es decir, ilegal, generándose una situación de inseguridad jurídica absolutamente prescindible si las cosas se hicieran bien”. MAE cree que “la modificación aprobada tenía que haber sido incluida en el Plan Normativo del 2021 aprobado recientemente que obliga a enumerar las acciones que en materia fiscal van a realizarse el próximo año; sin embargo la improvisación del grupo de Gobierno no cumplió con este trámite, lo que obliga a MAE a no participar de la decisión del grupo de Gobierno, no pudiendo apoyar acuerdo alguno que no venga avalado por los técnicos municipales”.

MAE recuerda “el mandato constitucional del sometimiento de la Administración a la ley y lamenta profundamente que socialistas y populares desprecien el criterio profesional de la secretaria e interventora al no hacer caso a sus informes” y “rechaza absolutamente la acción política al margen de la ley”.