El PP de Tijarafe lamenta “el importante retraso” que sufren las obras de la zona agroindustrial de Bellido

El Partido Popular de Tijarafe, a través de su portavoz, Dácil Pérez González, ha mostrado “su preocupación por el gran retraso que sufren las obras de la zona agroindustrial de Bellido”, se informa en nota de prensa. Pérez González ha pedido en el último pleno al equipo de Gobierno, “conocer la situación en la que se encuentra el proyecto”, y ha recordado que “esta obra va a contar con 32.000 metros cuadrados de los cuales se van a dedicar 14.000 metros cuadrados a uso industrial y compatibles, 9.500 a dotaciones y sistema viario, y unos 8.500 metros cuadrados como zonas verdes”.

La portavoz del PP explica que “se realiza en conjunto entre el Ayuntamiento del municipio y el Cabildo Insular, a través del Fondo del Desarrollo de Canarias, y ya en 2019 se recogía una partida para ello, que todavía no ha sido ejecutada. Por lo que a día de hoy esta obra tendría que estar justificada y realizada, pero la realidad es que el Ayuntamiento apenas ha movido una piedra, y parece que no ha hecho los deberes porque ni siquiera ha salido a licitación”, afirma. Por ello, Pérez González pide al Ejecutivo “conocer el proyecto” y que “se ponga las pilas, porque están en juego importantes recursos para Tijarafe, que no podemos permitirnos perder por no hacer las cosas en tiempo y forma”, señala. Además, le recuerda al Ejecutivo que “está muy bien exigir a las demás Administraciones, pero es igual de importante que, el propio Ayuntamiento, sea capaz de responder por la parte que le toca y de tener una hoja de ruta para que las inversiones que le están ofreciendo al municipio no se pierdan”, apunta.

Pérez González ha puesto valor “el importante papel que va a jugar esta zona agroindustrial, ya que estamos seguros de que va a suponer un revulsivo para la economía de Tijarafe, y servirá también para crear sinergias entre las distintas empresas que se instalen en ella”. Recuerda que desde el Partido Popular van a “seguir trabajando en la línea marcada de sumar, aportar y trabajar para que el municipio siga creciendo”.