Israel Martín (PP) plantea el turismo como “un objetivo prioritario” para San Andrés y Sauces

El Partido Popular a través de su candidato a la alcaldía de San Andrés y Sauces, Israel Martín, ha planteado sus líneas de actuación en materia de turismo, “con las que buscamos potenciar la imagen del municipio, atraer a un mayor número de visitantes, y consolidarnos como referente turístico de la isla y de Canarias”, señala

Para ello, Martín explica que este plan “pivotará sobre tres pilares fundamentales: inversión, promoción y calidad”. Uno de los grandes retos a los que se enfrenta el municipio, y la isla, afirma el candidato, son “las camas alojativas”. En referencia a este asunto los populares proponen “potenciar el turismo de las islas verdes, y para ello es clave que busquemos pequeños y medianos inversores, dispuestos a ofrecer un turismo sostenible y acorde a los valores agrícolas del municipio, que complemente y diversifique nuestra economía”.

El candidato popular también se ha referido a “la importancia de promocionar todos y cada uno de los recursos del municipio”. Desde el PP se recuerda que “San Andrés y Sauces tiene espacios de especial relevancia como el Horno de Cal o el Molino del Regente, que han estado durante años en situación de abandono, a pesar de las cuantiosas inversiones, y que merecen formar parte de los recursos turísticos imprescindibles para todas las personas que nos visiten”.

Martín además se ha referido “a la importancia de crear un punto de información turística, un espacio en el que dar a conocer nuestro rico patrimonio, tradiciones y cultura a través, por ejemplo, de la proyección de imágenes de la Sardina, de nuestras romerías, de la labor de nuestros artesanos o del cultivo del plátano y la caña de azúcar, entre otros”. Asimismo, dice, “debemos poder ofrecer a las personas que nos visiten información personalizada, así como la posibilidad de adquirir productos elaborados en nuestra isla”.

Por otro lado, también propone, en relación a uno de los atractivos naturales más visitado no solo del municipio sino de toda la Isla, como es el bosque de Los Tilos, “la puesta en marcha cuanto antes, de un control de acceso de vehículos mediante reserva de plaza de estacionamiento, que permita llevar a cabo visitas más sostenibles y respetuosas con el medio ambiente, regulando, a través de un sistema sencillo y de fácil implementación, el número de vehículos y guaguas que acceden hasta él. No podemos olvidarnos que es uno de los bosques de laurisilva más importantes del archipiélago, Reserva de la Biosfera, y que es un deber de las administraciones preservar su valor excepcional además de ofrecer al turista una visita de calidad. Por lo que no podemos continuar esperando por macroproyectos”.

Para otra de las zonas de mayor afluencia de visitantes como es la costa, el candidato del PP señala que “es de vital importancia que mejoremos las zonas de baño del municipio, no solo para quien nos visita sino también para nuestros vecinos y vecinas, dotándolas de unos servicios y equipamientos mínimos durante todo el año, solicitando las autorizaciones administrativas que sean preceptivas para ampliar los usos de la zona del puerto y buscando financiación”.

Por último, Israel Martín recuerda que “el PP tiene sus puertas abiertas para todas las personas que se quieran sumar a este proyecto”.