Serafín Castellano, el exconseller del PP valenciano que disfrutaba de cacerías y escopetas pagadas por una red corrupta

L’exconseller del PP Serafín Castellano, en altre temps totpoderós dirigent dels populars valencians, s’asseu en el banc dels acusats de l’Audiència Nacional, acusat en el denominat càrtel del foc. Castellano va ser detingut per la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) de la Policia Nacional a primera hora del matí del 29 de maig de 2015, pocs dies després que el PP perdera les eleccions autonòmiques després de dos dècades d’hegemonia en el Palau de la Generalitat. Serafín Castellanoà, en aquell moment delegat del Govern de Mariano Rajoy a la Comunitat Valenciana, havia pertangut a tots els grans corrents interns de la dreta valenciana: zaplanista de primera hora, breument olivista sota el curt mandat de José Luis Olivas i, posteriorment, campista.

L’inici del final de la carrera política de Castellano va començar quan el periodista Francesc Arabí va destapar els regals, en format d’escopetes i caceres, amb què l’empresari Vicente Huerta complaïa el dirigent popular. No era un empresari qualsevol: la Generalitat Valenciana li va adjudicar un total de 45 milions d’euros per l’extinció d’incendis.

La fotografia que il·lustra aquesta informació, en què el conseller llavors i l’empresari posen somrients després d’una cacera, es va convertir en una mena d’escena típicament franquista de La escopeta nacional de Luis García-Berlanga actualitzada en l’època de ressaca de la bambolla immobiliària pilotada pel PP.

Les perquisicions del cas, a càrrec del Jutjat Central d’Instrucció número 6 de l’Audiència Nacional, van determinar que l’exdirigent del PP va obtindre regals de la trama corrupta per un valor total da 163.736 euros almenys, entre escopetes, caceres i altres obsequis. La instrucció de la causa, dividida en diverses peces separades, va aflorar un càrtel del foc d’empreses a escala internacional que es repartia el mercat d’adjudicacions.

L’exalcalde del PP de la localitat valenciana de Quartell entre el 1987 i el 2015 i exdiputat provincial Francisco Huguet figura com a processat en un altre procediment relatiu al presumpte blanqueig de les mossegades de càrtel del foc mitjançant loteria, extraccions en caixers i inversions immobiliàries.

Quasi una dècada després de la seua detenció, Serafín Castellano negocia un pacte de conformitat amb la Fiscalia Anticorrupció pel qual reconeixeria els fets i assumiria penes que no superen, per separat, dos anys de presó. Castellano evita així una condemna de presó arran del pacte amb Anticorrupció, que li demanava inicialment 21 anys de presó.

La sessió inicial del judici, prevista per a dilluns, es va suspendre en allargar-se la negociació dels termes del pacte. Dimarts es preveu que es reprenga la vista per a oficialitzar la rebaixa de la condemna i les penes assumides per l’exdirigent del PP valencià i la resta dels acusats.

En un escrit remés al tribunal de la secció primera de la Sala Penal de l’Audiència Nacional, l’expolític del PP expressa la seua conformitat amb el relat de fets de l’escrit d’acusació de la Fiscalia Anticorrupció, encara que reivindica les circumstàncies atenuants de confessió i de dilacions indegudes.

El Ministeri Públic atribueix a Serafín Castellano els presumptes delictes de falsedat en document públic, suborn, prevaricació, malversació i associació il·lícita.

La trama, segons Anticorrupció, va crear una “associació” de persones i empreses del sector de l’extinció d’incendis que, amb previs pactes “clandestins i ànim de lucre”, imposava a les administracions contractants preus superiors dels que derivarien de la lliure i transparent concurrència, mitjançant el repartiment fraudulent del mercat o amb l’ús de mecanismes d’expulsió d’altres eventuals oferents i d’ardits o tècniques fraudulentes d’elevació dels costos de contractació dels serveis a satisfer per part de l’Administració contractant.

El fiscal destaca que l’empresari Vicente Huerta mantenia una “intensa i corrupta” relació amb Serafín Castellano. Així doncs, l’exconseller del PP va obtindre regals per un valor de 163.736 euros almenys, incloent-hi escopetes o caceres.

El pacte amb l’acusació pública, si es confirma, suposaria un final judicial generós per a un exconseller del PP que s’enfrontava a una petició inicial de pena de 21 anys de presó. Castellano va abandonar després de la seua detenció l’activitat política. Actualment, exerceix de lletrat i se sol passejar per la Ciutat de la Justícia de València equipat amb el seu antic maletí de conseller.