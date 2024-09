‘Vacances en la mar’ a despeses pagades a costa de la imatge de les falleres majors de València

“L’objecte d’aquest conveni és el d’establir la col·laboració entre l’organisme autònom municipal (OAM) Junta Central Fallera (JCF) i la mercantil Trasmed GLE SL, per al mecenatge del procés d’elecció de falleres majors i corts d’honor 2024-2025 organitzat per Junta Central Fallera i qualsevol altra activitat d’interés comú que puga sorgir durant l’exercici 2024-25 (...). Trasmed GLE SL es compromet a organitzar un viatge en un dels seus ferris. Serà una experiència única i memorable al voltant de la nostra mar Mediterrània promovent la convivència entre les candidates a falleres majors de València, les actuals falleres majors i les seues corts, el jurat i el personal de la Junta Central Fallera”.

El conveni subscrit entre la JCF i la naviliera Trasmed (document complet al final de la informació) s’expressa en aquests termes per a justificar l’activitat que va viure aquest cap de setmana una comitiva vinculada a l’organisme municipal per la qual van embarcar en el vaixell Ciudad de Granada dissabte passat 21 de setembre a les 20.30 en què van sopar i van fer nit fins a l’arribada a Eivissa a les 8.00. Una vegada a l’illa, tota la comitiva va ser rebuda per la fallera major i la fallera major infantil de Sant Antoni de Portmany. Cap a les 18.30 de diumenge l’expedició arribava de nou a València. L’activitat s’emmarca principalment en les proves que fa el jurat per a triar les 13 falleres que formaran part de la cort d’honor de 2025 i la futura fallera major de València.

No obstant això, a més de les candidates (74), el jurat (7), l’actual fallera major i la seua cort (13), el personal de la JCF i la premsa especialitzada la presència de la qual estaria justificada, el cap de setmana a despeses pagades estava planificat per a un total de 350 persones.

L’esdeveniment, cobert íntegrament per la naviliera, està valorat en 229.900 euros i a canvi l’organisme JCF es compromet a garantir i permetre la presència del logo de l’empresa en diversos suports. “A títol enunciatiu, i no limitatiu, garanteix, com a mínim, la presència de la marca en els emplaçaments publicitaris següents: Fotoreclam d’atenció a mitjans en l’acte d’elecció de corts d’honor que s’esdevindrà en el pavelló Font de Sant Lluís de València el dia 28 de setembre de 2024; díptic que es publica en ocasió de la celebració de l’acte d’elecció de corts d’honor; cartell de Falles; programa de mà de Falles 2024-25; llibre oficial de Falles 2024-25; fotoreclam lectura de premis”, diu el conveni.

D’aquesta manera, la JCF no ingressarà cap quantitat econòmica en concepte de l’acord. Preguntats Trasmed i la JCF per aquest diari el nombre final d’assistents a l’esdeveniment, els criteris sobre la base dels quals es van fer les invitacions a l’activitat i les compensacions que rebrà l’organisme municipal si és que no es van cobrir les 350 places previstes i, per tant, suposar menys despesa per a l’empresa, no hi ha hagut respostes clares.

A tot això s’afig que tant la Intervenció com l’advocacia de l’Ajuntament van posar objeccions a un acord que, en un principi, va tractar de firmar-se com un patrocini, però que finalment s’ha hagut de plasmar com a conveni per qüestions legals. En concret, l’informe de la Intervenció va advertir que en la clàusula segona de l’esborrany del conveni “no s’indica la normativa que resulta de la legislació aplicable” i que “la valoració econòmica recollida en la clàusula tercera de l’esborrany del conveni s’haurà de ratificar per un tècnic de l’OAM Junta Central Fallera o indicar-se en el conveni si aquesta la determina la mercantil”.

Quant a l’informe de l’assessoria jurídica municipal del 19 de setembre passat, recorda que va ser “tramitat com a contracte privat de patrocini publicitari” i que “per part de la Intervenció delegada en l’organisme autònom s’ha fiscalitzat de disconformitat la proposta formulada per l’organisme autònom de data 6/09/2024”, per l’objecció següent: “No consta en les actuacions remeses el caràcter d’‘exclusivitat’ de l’adjudicatari proposat, d’acord amb els supòsits previstos en l’art. 168.a,2) de l’LCSP. (apartat B.7.1,k de l’annex II Bases d’Execució). L’exclusivitat al·legada es basa únicament en l’informe de necessitat, en què ha sigut ‘l’únic patrocinador que ha presentat sol·licitud per a aquest esdeveniment’ després de publicar-se en la pàgina web de l’OAM les condicions per al patrocini privat de la segona fase de la preselecció de les corts d’honor 2024/2025”.

Per aquest motiu, l’advocat de la ciutat dona l’alternativa del conveni per a donar-li cobertura legal: “En tot cas, atés que l’activitat programada està previst que es faça els dies 21 i 22 del mes de setembre actual, no hi ha temps material per a tramitar un nou procediment de contractació (...). Des d’aquesta perspectiva, i en les circumstàncies concretes en què es planteja la consulta, es considera que pot ser viable acudir a un ‘Conveni de col·laboració empresarial en activitats d’interés general’”.

Compromís qualifica l’acte de “vaixell del PP”

El regidor de Compromís, Pere Fuset, ha comentat sobre aquest tema que “el vaixell del PP a Eivissa recorda més al seu historial de corrupció que a una activitat fallera del 2024” i ha afegit: “Si la convivència en alta mar amb 350 persones a bord d’un vaixell i els 230.000 euros en què estaria valorada ja ens semblava una involució, una despesa innecessària, i un mercadeig a costa de la imatge de les falleres, ara des de Compromís hem de lamentar que podem estar també davant un possible frau, que el PP podria haver falsejat recuperant pràctiques del passat”.

Segons Fuset, “Ballester, regidor de Falles i president de la JCF, no sols ha tractat d’ocultar els expedients irregularment, sinó que ara en sabem els motius, ja que també va mentir anunciant un conveni de patrocinis amb una naviliera que els serveis jurídics de l’Ajuntament han vetat expressament informant de disconformitat”.

L’edil valencianista ha advertit que l’elecció d’un patrocini per a fer la denominada convivència en alta mar pot vulnerar la llei de contractes, cosa que confirma “un informe jurídic que el PP ha tractat d’ocultar fins dilluns” amb el viatge d’anada i tornada a Eivissa ja consumat: “No sols s’ha explotat la imatge a les candidates a fallera major i a la cort per a fer propaganda descarada d’una naviliera sense aportar un sol euro a la festa, sinó que, a més, s’ha fet durant setmanes sense conveni i de manera irregular. Entenem que el nou acord firmat tracta de camuflar el pretés patrocini vetat i eludir una licitació, i estudiarem accions legals més enllà de denunciar el mercadeig a què se sotmet la imatge d’una figura com la fallera major”.