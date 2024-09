El festival del Nou d’Octubre patrocinat pel Consell: 4 de 21 formacions, ‘de la terreta’, i només 3 canten en valencià

Dissabte que ve 5 d’octubre se celebra a les ciutats de València, Alacant i Vila-real el festival Som de la Terreta, una cita triple organitzada per l’empresa Iron Stage SL, constituïda fa a penes nou mesos, que compta amb el patrocini de la Generalitat Valenciana (el Govern de Carlos Mazón va fer una modificació de crèdit per a habilitar una partida de quatre milions d’euros dins de l’apartat de ‘Promoció institucional’ per a la celebració dels tres esdeveniments musicals, així com la celebració de la prova esportiva Criterium Internacional de la Nucia). El Consell justificava aquesta partida en la commemoració del dia de la Comunitat Valenciana.

Els organitzadors ja han donat a conéixer el cartell de cadascuna de les cites, les entrades de les quals eixiran a la venda dissabte que ve 28 de setembre a les 12 al preu de dos euros (la recaptació en taquilla serà destinada íntegrament a una organització sense ànim de lucre). No obstant això, crida l’atenció l’escassa presència d’artistes valencians, quatre de vint-i-una formacions, no arriba al 20% de les bandes; i de cantants en valencià, a penes tres d’ells tenen repertori en aquesta llengua, tot i que es commemora el Nou d’Octubre i es pretenia, segons anunciava la Generalitat, “posar en valor la diversitat cultural i musical de la Comunitat Valenciana”.

Així doncs, a València actuaran els alacantins Funzo & Baby Loud, que compartiran cartell amb Iñigo Quintero, Itaca Band, Maldita Nerea, Marlena i Samuraï; a Alacant, la valenciana Colomet actuarà juntament amb Abraham Mateo, Hey Kid, La La Love You, Marlon, Pignoise i Taburete (el grup de Willy Bárcenas, el fill de l’extresorer del PP condemnat per corrupció Luis Bárcenas); finalment, a Vila-real hi haurà doble presència valenciana, amb Cactus i Jazzwoman, que acompanyaran en l’escenari Álex *Ubago, Belén Aguilera, Beret, Chanel, Depol i Nena Daconte. Dels quatre representants ‘de la terreta’ en el festival, tres tenen repertori en valencià: Colomet, Cactus i Jazzwoman. Els concerts començaran a les 16 i s’allargaran fins a la mitjanit.

“El millor de la cultura i l’entreteniment”

Som de la Terreta està dirigit a tots els públics i pretén oferir “una experiència íntegra en un ambient que combinarà el millor de la cultura i l’entreteniment”. Durant el matí, en horari d’11 a 15, s’ha previst una àmplia programació de tallers, activitats infantils i tastar productes gastronòmics, i a la vesprada, a partir de les 16, començarà la programació musical. El festival de la ciutat d’Alacant se celebrarà en el Moll XII del Port; el de València, en la Ciutat de les Arts i les Ciències, i el de Vila-real tindrà lloc al parc de la Mayorazga.

La Generalitat sorteja dimecres, 25 de setembre, 1.000 entrades dobles per a cadascuna de les tres cites programades. Per a poder participar en aquest sorteig, l’únic requisit que es demana és estar empadronats a la Comunitat Valenciana.