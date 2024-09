L’auditoria encarregada pel PP sobre quatre carrils bici de València en descarta l’eliminació i recomana ampliar-los

València ha fet la primera auditoria de les cruïlles i els punts urbans que registren més sinistralitat, amb l’objectiu de detectar les circumstàncies que potencien el nombre més elevat d’incidents, i prendre mesures dirigides a reduir-ne el nombre i la gravetat. “Fins hui no s’havien fet aquesta mena d’estudis específics, que són similars als que du a terme l’Estat”, va explicar dilluns el regidor de Policia Local i Mobilitat, Jesús Carbonell, que va subratllar que l’objectiu d’aquesta acció “és identificar les deficiències i les omissions, alhora que determinar les possibles solucions, a curt i llarg termini”. “A més –va afegir– si les mesures funcionen, es podran extrapolar a altres punts de la ciutat”. De fet, el projecte ja avança alguna de les mesures a prendre.

El treball dels auditors s’ha basat en les dades sobre sinistralitat de què disposen la Policia Local i el Centre de Gestió de Trànsit, així com un “treball de camp exhaustiu”, tal com va explicar Carbonell, i en cap cas es recomana l’eliminació de cap dels carrils bici analitzats. Fins i tot parla de generar “zones d’acumulació”, és a dir, ampliar l’espai per als ciclistes. S’han estudiat els àmbits de la plaça de Saragossa, els trams de l’avinguda del Cardenal Benlloch-Blasco Ibáñez i Cardenal Benlloch-avinguda del Port, així com la Gran Via de Ferran el Catòlic-Àngel Guimerà.

Els criteris per a triar els enclavaments a auditar han sigut els registres d’accidents significatius des del 2012, els problemes en la interacció entre les persones usuàries més vulnerables (vianants, bicicletes, vehicles de mobilitat personal VMP...) i la resta dels usuaris de la via (transport públic, vehicles privats...). També s’ha tingut en compte que hi haja hagut reclamacions de millora de la infraestructura per part de la ciutadania, i que les solucions tècniques siguen extrapolables a altres infraestructures assimilables de la ciutat.

L’estudi l’ha dut a terme un equip tècnic acreditat per la legislació estatal de carreteres, que ha seguit un procediment similar al que fa servir el Ministeri en les seues auditories de seguretat viària. S’han analitzat tant les característiques fonamentals de la infraestructura com del comportament de les persones usuàries, amb la finalitat de revisar els aspectes relacionats amb la seguretat en la circulació amb el nivell de detall suficient i en relació amb la normativa aplicable en cada cas.

“L’estudi ha identificat les deficiències i les omissions que comprometen la seguretat de la circulació, així com la magnitud del risc que originen”, va dir el regidor. “La finalitat és disposar de tota la informació per a poder definir solucions tant a curt i mitjà termini (millora de senyalització, de paviments, de regulació d’interseccions…) com a llarg termini (per exemple, canvis en la infraestructura)”.

“A més també s’ha posat un èmfasi especial a obtindre solucions de caràcter extrapolable a la resta de la ciutat per als emplaçaments en què es repetisca un problema de seguretat viària”, va afegir el regidor Carbonell, que va assenyalar que “ja amb les conclusions del treball a la mà, ara analitzarem les propostes per a anar implementant-les l’any vinent: algunes són més complexes i altres podran posar-se en marxa immediatament”, va assegurar.

Per part seua, el regidor de Compromís, Giuseppe Grezzi, va comentar que “després d’anys criminalitzant les infraestructures de mobilitat sostenible creades les dues últimes legislatures per Compromís, per a sorpresa de ningú, les conclusions que ha donat l’anàlisi externa dels quatre pretesos punts negres d’accidentalitat analitzats es dona fonamentalment per culpa del trànsit motoritzat, especialment pels infractors de trànsit que se salten els semàfors, els límits de velocitat o fan encreuaments irregulars en les interseccions; per sixò les recomanacions dels experts són la instal·lació de radars (cinemòmetres) i ‘foto-rojos’ (per a sancionar a qui se salta els semàfors en roig) per a multar els que actualment gaudeixen de total impunitat a la ciutat”.

Grezzi, de manera irònica, ha reconegut al regidor Carbonell “el coratge d’haver eixit a donar la cara amb unes dades que tiren per terra tota la campanya de descrèdit del seu partit contra les polítiques de mobilitat sostenible fetes el mandat passat”, quan era el responsable de Mobilitat: “Conclusions que, al mateix temps, també li diuen el que des de fa mesos li hem reiterat: que per la seguretat dels valencians ha de prendre urgentment mesures per a controlar als infractors de trànsit”.

La plaça de Saragossa: senyalitzar els carrils de la rotonda

En el cas de la plaça de Saragossa, dels accidents amb víctimes que s’hi han produït durant el període analitzat, en el 46% han estat implicats turismes, en un 26% motocicletes i en un 24% usuaris vulnerables (ciclistes, VMP i vianants). Tal com recull l’estudi, una de les problemàtiques més grans detectades en aquesta rotonda semaforitzada amb carril bici són els trenats a l’hora d’eixir de la glorieta cap als ramals, on es generen col·lisions i situacions de perillositat. També s’ha detectat una acumulació de vehicles sobre el carril bici en eixides, on el semàfor queda en ambre per al trànsit a motor i verd per a vianants i ciclistes. Per a millorar la situació en aquest punt, l’estudi proposa com a solució principal senyalitzar carrils per a canalitzar els moviments dels vehicles i aconseguir un posicionament correcte d’aquests.

Altres solucions passen per canvis en la regulació semafòrica i lleugeres modificacions de traçat del carril bici per a generar zones d’acumulació i millorar la interferència amb vianants, així com millorar la visibilitat i el sòl en algun punt.

Cardenal Benlloch - Blasco Ibáñez: reconfigurar la rotonda

Dels accidents amb víctimes que s’han produït en el tram de l’avinguda del Cardenal Benlloch-Blasco Ibáñez durant el període analitzat, en un 49% estan implicats turismes, en un 24% motocicletes i en un 20% usuaris vulnerables (ciclistes, VMP i vianants). Actualment, hi ha un model de cruïlla tipus rotonda partida semaforitzada i amb carril bici en els dos eixos de la intersecció, i les màximes dificultats es generen en els trenats d’eixida cap als ramals i en les altes velocitats dels automòbils. La proposta de solució implica senyalitzar els carrils i canalitzar els moviments dels vehicles.

També es planteja canviar la configuració de la rotonda partida a una rotonda normal i, segons ha avançat el regidor de Mobilitat, aquesta mesura s’inclourà en els pressupostos municipals per al pròxim exercici 2025. De manera paral·lela, també es proposen canvis en la regulació semafòrica, com replicar mitjançant il·luminació i bandes de led en calçada l’estat de semàfors en el pas de vianants de Clariano, reforçar la senyalització del carril bici central i millorar de la visibilitat mitjançant poda de vegetals i recol·locació d’OPIS.

Cardenal Benlloch - avinguda del Port: viseres en els semàfors

En el tram Cardenal Benlloch - avinguda del Port, dels accidents amb víctimes que s’han produït durant el període analitzat, en un 44% estan implicats turismes, en un 29% motocicletes i en un 17% usuaris vulnerables (ciclistes, VMP i vianants).

En aquest model d’intersecció en creu semaforitzada en què hi ha presència de transport públic i carril bici de diferent tipologia en els dos eixos que la intersequen, un dels problemes més grans són les col·lisions entre els vehicles que forcen la marxa quan el semàfor està en ambre i els que ixen abans d’hora en veure parpellejar el semàfor dels vianants/ciclistes. La proposta de solució consistiria en aquest cas a evitar la coincidència d’aquestes fases semafòriques i, també, a col·locar viseres en els semàfors de vianants per a ocultar la fase semafòrica als vehicles.

Un altre conflicte és l’ocupació del carril bici per part dels vehicles que provenen de l’avinguda del Port i van cap a Cardenal Benlloch. Les solucions exigirien canalitzar el gir amb senyalització i millorar la visibilitat de la cruïlla retirant el mobiliari que dificulta veure amb antelació les persones usuàries del carril bici.

També es generen situacions de perillositat en el gir d’Eduardo Boscá cap a l’avinguda del Port, per la qual cosa es proposa senyalitzar els carrils i marcar la direcció per a evitar els encreuaments indeguts.

Finalment, es planteja traslladar la marquesina de l’EMT de l’avinguda del Port i augmentar la longitud de parada per a millorar la seguretat per als vianants, evitant així bloquejar el pas de vianants transversal. Les propostes inclouen també estrényer els carrils del tram, per a calmar el trànsit i evitar els excessos de velocitat, modificar la senyalització vertical per a aïllar les direccions de cadascun dels carrils (buscant un posicionament correcte dels vehicles), i generar punts d’emmagatzematge de bicis en la infraestructura ciclista.

Gran Via de Ferran el Catòlic - Àngel Guimerá: prohibir el gir

Dels accidents amb víctimes que s’han produït en la Gran Via de Ferran el Catòlic amb Àngel Guimerá durant el període analitzat, en un 36% estan implicats turismes, en un 29% motocicletes, en un 18% autobusos i en un 15% usuaris vulnerables (ciclistes, VMP i vianants).

Atés que un dels accessos a l’estació de Metrovalència d’Àngel Guimerá –una de les més concorregudes–, se situa en la mitjana enjardinada de la Gran Via, es produeix un flux de vianants gran i constant, que genera situacions de perillositat i atropellaments. Per a solucionar aquest punt sensible, es proposa executar dos nous passos de vianants (un per sentit) per a alleujar la pressió de l’existent, modificant la regulació semafòrica. Aquests passos se situarien a uns 15 metres de l’anterior i alineats amb l’entrada a la boca del metro.

Un altre punt conflictiu és el tram d’Àngel Guimerá situat entre Guillem de Castro i la Gran Via, perquè molts ciclistes i usuaris de VMP utilitzen el carril EMT-taxi per a incorporar-se a la Gran Via. És un punt en què, a més, alguns vehicles fan maniobres de gir també cap a la Gran Via des del carril esquerre d’Àngel Guimerá, i acaben creuant-se amb autobusos que fan el seu itinerari en recte.

Una proposta de solució per a aquesta circumstància seria prohibir als vehicles el gir a la dreta per Àngel Guimerá, entre Guillem de Castro i la Gran Via (tret de l’EMT i taxis), atés que el gir es pot fer pels carrers de Jesús, Gandia, Mestre Palau, Simón Ortiz i Quart. Una altra solució seria crear un carril únic per a tots amb avanç per a bicis per a evitar el trenat; o un ciclocarrer juntament amb el carril EMT-taxi també amb avanç per a bicis.

En aquesta intersecció es planteja, a més, reforçar la senyalització horitzontal de destinació dels carrils per a gir, millorar la visibilitat mitjançant la poda de tanques, calmar el trànsit mitjançant cinemòmetres i instal·lar controls foto-roig per a comprovar el compliment de la detenció de vehicles en els passos de vianants semaforitzats.

Finalment, sobre el carril bici de Ferran el Catòlic, es trasllada la conveniència de reforçar la senyalització ciclista per a alertar de la presència de bicicletes i VMP en tot l’ample del carril bus-bici compartit, en atenció a la Guia de recomanacions per al disseny d’infraestructura ciclista del Ministeri de Transports, i comunicar i donar difusió als itineraris ciclistes alternatius ja existents en l’entorn.

La interrelació dels carrils bici amb els vianants

Finalment, l’auditoria ha fet balanç dels avantatges i els inconvenients de la localització dels carrils bici prop de les parades d’autobús i proposa, quan el carril discorre per davant de les marquesines, reforçar la senyalització; mentre que, quan ho faça per darrere d’aquestes, es planteja millorar la visibilitat en l’accés per als vianants. Així mateix, s’estudiarà la possibilitat de col·locar semàfors per a ciclistes activats davant la presència d’un autobús aturat o en l’aproximació a parades amb demanda elevada per als vianants.

També s’ha observat que es generen conflictes en el moment en què els vianants han de creuar el carril bici per a accedir als contenidors de residus. Es planteja, en aquest cas, aconseguir un espai de separació viable entre el carril bici i els contenidors, i senyalitzar passos de vianants transversals prou segurs.

Els pròxims passos

El regidor Jesús Carbonell va assegurar que la Delegació de Mobilitat executarà les actuacions de senyalització, regulació semafòrica i millora de l’accessibilitat i la visibilitat proposades en el pròxim exercici pressupostari, 2025, igual que el projecte de transformació de la glorieta de l’avinguda Blasco Ibáñez- Cardenal Benlloch.

Així mateix, analitzarà la mobilitat dels vianants al voltant de les parades d’autobús per a determinar un criteri de senyalització tant horitzontal, com vertical o mitjançant semàfors en funció de la intensitat. De manera paral·lela, es durà a terme un projecte pilot d’instal·lació de semàfors amb detecció de vianants que pugen i baixen de l’autobús per a alertar o frenar el carril bici en les ubicacions en què la intensitat elevada per als vianants ho aconselle.

A més de l’anterior, s’estudiarà també la mobilitat en els punts d’encreuament conflictius entre vianant i carril bici que han sigut objecte de petició per part de la Policia Local o de la ciutadania, per a analitzar la conveniència de reforçar la senyalització horitzontal, vertical o amb semàfors. Es farà seguiment i avaluació dels resultats de sinistralitat després d’escometre les actuacions proposades.

El delegat de Mobilitat va concloure la seua intervenció avançant la voluntat del govern municipal de continuar fent aquesta mena d’auditories de seguretat viària en els pròxims anys sobre els punts més conflictius de la ciutat, “amb la finalitat de garantir la seguretat en la circulació de tots els usuaris de la via”.