Elías Castro dimite como concejal del PSOE en la capital por “falta de sintonía” con el partido

Elías Castro dimite como concejal y portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma por “falta de sintonía” con el partido a nivel “local e insular”, según informa en una nota de prensa.

“Mediante la presente quiero trasladar a los vecinos de Santa Cruz de La Palma, a la Comisión Ejecutiva de la Agrupación local del Partido Socialista Obrero Español y al conjunto de la militancia, mi decisión de dimitir como concejal y portavoz del Grupo Municipal Socialista. A tal efecto presenté el 12 de marzo en el Registro municipal es escrito de renuncia”, explica.

“Acepté presentarme a la Alcaldía, encabezando la lista del PSOE en las elecciones municipales el pasado mes de mayo, convencido e ilusionado por poder aportar al municipio, al que regresé después de más de 35 años de ausencia, la experiencia adquirida en la gestión pública y privada durante esos años, mis ilusiones, y también mis relaciones personales, profesionales y políticas con amplios sectores de la sociedad canaria”, informa en nota de prensa. “Consideré que sería, no solo un honor hacerlo, sino que con ello podría contribuir a frenar la sensación, ampliamente instalada entre la ciudadanía, de que de nuestra ciudad se encuentra estancada, sin rumbo y en situación de progresivo declive”, asegura.

“Y en este momento, no sin pesar, lo dejo. Soy consciente de que, con mi decisión, decepcionaré a muchos, otros, en cambio se alegrarán de que lo haga, pero con el convencimiento de que, no siendo posible lograr los objetivos que me propuse, las metas que me tracé y las esperanzas que pude concitar en una significativa parte del electorado, lo mejor es dar un paso al lado”, apunta. “Y lo hago porque, entre otras cosas no acerté a comprender, desde el primer momento, como sigo sin comprender aún hoy, al igual que otros muchos ciudadanos y compañeros de militancia, que mi partido no vinculase los acuerdos alcanzados en el ámbito insular con el PP para la gobernación del Cabildo de La Palma, con que ese partido garantizara que Santa Cruz de La Palma tuviera un gobierno de coalición presidido por el PSOE, que fue la lista más votada. Aún hoy sigo sin comprenderlo, ni por supuesto asumirlo”.

“Una vez finalizado el proceso electoral de mayo de 2019, en la que la ciudadanía de la Isla no renovó al PSOE la confianza necesaria para continuar en la Presidencia del Cabildo, expresé, en los órganos internos de mi partido, de manera libre y honesta, mi opinión sobre esta circunstancia y las propuestas de actuación que a mi entender eran precisas. Desde ese mismo instante pude comprobar que aportación, no solo no fue asumida, sino que derivó en una creciente falta de sintonía con la dirección efectiva del PSOE, tanto en el ámbito local como insular. Y hasta hoy”, asegura.

“No mantengo, en estos momentos, la ilusión que me llevó a presentarme, imprescindible para seguir siendo portavoz socialista en el Ayuntamiento, pero es que, además, estoy convencido de que la direcciones local e insular de mi partido me son ajenas, sus proyectos y los míos discurren por derroteros diferentes y, en estas condiciones, no puedo, ni debo, seguir representándoles en el Ayuntamiento capitalino”.

“Me duele, apena y preocupa la situación de nuestro municipio que, a mi entender, camina en un declive constante hacia la irrelevancia, económica, política, cultural y social y a la pérdida definitiva de su histórico papel de liderazgo en el contexto insular. Sus actuales gobernantes, (que ya en etapas anteriores acreditaron ser incapaces de frenar el deterioro de Santa Cruz de La Palma) no solo no son capaces de corregir esta situación, antes al contrario, con su actuación desnortada, sin proyectos ni programas sobre el devenir de nuestro municipio y sin las aptitudes, los conocimientos ni experiencia imprescindibles para elaborarlos y ejecutarlos, contribuyen, cada día más a su deterioro”, dice.

“El actual gobierno de nuestro municipio entiende, sin la más mínima sensibilidad social y desde el mayor de los desconocimientos sobre las actuaciones precisas para cambiar el rumbo de Santa Cruz de La Palma, que, con cortinas de humo, tales como fiestas puntuales, luces, rallys, terrazas de verano, y propuestas faraónicas sin base económica ni amparadas por mínimos informes que las justifiquen,(aparcamientos, nuevo edificio municipal, hoteles en edificios públicos, entre otros), se puede engañar a todo el mundo todo el tiempo. Y, en su delirante rumbo, se olvidan de la ciudadanía más desfavorecida, de la participación ciudadana, de la construcción de consensos y de la propuesta y ejecución de planes para definir e impulsar la Santa Cruz de La Palma del futuro, que es culta, sostenible, igualitaria, diversa y solidaria, o no será”, detalla.

“Creo firmemente que nuestra ciudad, con sus riquezas patrimoniales (civiles y religiosas, públicas y privadas), su naturaleza y paisaje, su cultura, su mar, su puerto, sus festejos populares más señeros, su costumbrismo, su gente…, atesora activos que la pueden impulsar al futuro. Pero, a la vez, me apena pensar que quienes la gobiernan, no son capaces, y carecen de la solvencia y liderazgo precisos para conseguirlo”, afirma.

“Por todo ello, y tras años de mucho trabajo en los ámbitos públicos y privados a mis espaldas y con el convencimiento de que, ante la actitud de los que gobiernan nuestro Ayuntamiento, poco o nada puedo contribuir a cambiar el rumbo de mi ciudad y, ante la evidente falta de sintonía con la dirección insular y local de mi partido acerca de qué hacer y cómo hacer política en la Isla y en mi municipio, entiendo que es la hora de dar por finalizada esta experiencia y de decir adiós”, indica.

“Me quedaré con mi inquebrantable compromiso de contribuir, desde otros frentes y en la medida de mis posibilidades, a lograr una sociedad más justa, inclusiva, igualitaria, culta solidaria con quienes más lo necesitan; y desde el compromiso medioambiental, también con las generaciones futuras”, sostiene.

“Pido, a quienes depositaron su confianza en nuestra candidatura con sus votos, comprensión y a poder ser, perdón. Y doy a quienes me apoyaron integrándose en la lista presentada a las municipales, y a los que han compartido trabajo en el Grupo Municipal, gracias, muchas gracias”, concluye.