El PSOE dice que “una nueva chapuza del tripartito” pone “en riesgo” al futuro parque infantil de Villa de Mazo

El Grupo Socialista informa en nota de prensa que ha votado en contra de “la última operación promovida por el tripartito que gobierna Villa de Mazo (CC- MAE-PP) para tratar de salvar la construcción del parque infantil, tras una gestión repleta de despropósitos. Cuando pensábamos que ya lo habíamos visto todo, llega esta nueva ocurrencia del grupo de gobierno, esta vez un reparo de 556.886 euros ya que no existe crédito adecuado y suficiente para llevar a cabo la obra de suministro e instalación del parque infantil en Villa de Mazo, tal y como ha dejado claro el informe de fiscalización”.

Así lo ha puesto de manifiesto la portavoz del Grupo Socialista en la Corporación, Goretti Pérez Corujo, quien “ha dejado claro que se trata de un proyecto que se puso en marcha el pasado mandato, para la creación de una infraestructura de gran importancia para el municipio, pero que en manos del actual gobierno, se ha ralentizado y puesto en riesgo por la falta de trabajo, gestión y compromiso con el municipio en aquello asuntos que realmente contribuyen a mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas”.

La concejala del primer grupo de la Corporación explica que “el contrato que fue adjudicado el 30 de diciembre de 2023, por un importe de 510.347,20€, fue recurrido por la empresa adjudicataria y el 8 de abril de 2024, el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Canarias anuló el acto impugnado y ordenó la retracción del procedimiento al momento anterior a la admisión de los licitadores”.

“El tripartito que gobierna Villa de Mazo dejó pasar seis meses del fallo del Tribunal para convocar la mesa de contratación. Y el informe de fiscalización es tajante al repararlo. 'Este informe de fiscalización tiene carácter desfavorable, emitiéndose reparo por insuficiencia de crédito, además, por imposibilidad de garantizar el crédito futuro (…), ni compromiso de aportación para presupuestos futuros y materialmente imposible que el contrato se encuentre finalizado y pagado durante el ejercicio en curso y el crédito no puede ser incorporado nuevamente según los preceptos legales ya analizados”, dice.

“Y es que, según la propuesta de acuerdo, el crédito incorporado podrá ser utilizado únicamente hasta el 31 de diciembre de 2024, restando únicamente dos meses, teniendo en cuenta además que el plazo de ejecución del contrato es de 9 meses, y que el crédito disponible no puede incorporarse nuevamente en el próximo ejercicio”, añade.

“Más ganas e interés que nosotros no tiene nadie para que este proyecto salga adelante, de hecho lo dejamos iniciado en el mandato pasado, pero este grupo de gobierno lleva un año y medio y no ha sido capaz de sacarlo adelante. De hecho, no han licitado ninguna obra del Presupuesto de 2024. Las pocas que tenían presupuestadas las han tenido que sacar para hacer frente al pago de proveedores y cubrir partidas que ya tienen a cero”, asegura.

Goretti Pérez advierte de que su grupo “no será partícipe de tan mala, nefasta e irresponsable gestión por parte del tripartito, que sigue empeñado en trabajar de forma descoordinada, sin planificación ni proyecto alguno de municipio”. “Estamos ante otro ejemplo más de la improvisación y nula gestión del grupo de Gobierno, al que nos tienen acostumbrados”, concluye.