Los datos de La Palma están subiendo semana a semana

La incidencia en España a 14 días hoy miércoles es de 349,8. La curva, aunque sigue en niveles altos, ha bajado mucho y rápido. Canarias tiene una incidencia a 14 días de 125,9, siendo las provincias canarias las que mejores datos tienen de todo el país y La Palma la incidencia es 49,6. Los datos de La Palma, al revés que los de casi toda España, en lugar de bajar están subiendo semana a semana. Y lo más grave es que después de muchos meses, desde la primera ola, volvemos a tener pacientes ingresados en planta y en la UCI. Hay, ahora mismo, varios brotes activos y extendiéndose por la comarca oeste de la Isla debidos a un evento súper difusor y a una persona súper contagiador ambos ocurridos en este mes de febrero.

Si vemos la curva, de España, de los porcentajes de crecimientos todos los indicadores descienden, incluso el de los fallecidos (aunque este valor sigue siendo muy alto). Estos números no deben llevar a las autoridades a rebajar los niveles de protección y las restricciones; al contrario, hay que mantenerlas hasta tener un porcentaje mayor de personas vacunadas. No debemos cometer el mismo error en el que incurrimos en mayo y que repetimos en Navidad, ya que, si volvemos a “desescalar” tan mal con el fin de “salvar” la Semana Santa, nos veremos inmersos en una cuarta ola sin haber bajado a niveles aceptables la tercera.

Estrategia de vacunación

Por una vez estoy de acuerdo con una propuesta de los empresarios/políticos canarios. Por fin, después de meses de pandemia, "se han dado cuenta" de que sin salud no hay economía posible. El Gobierno de Canarias prepara un plan de vacunación masivo: unas dos mil trescientas enfermeras contratadas y formadas para vacunar en exclusiva y una selección de lugares amplios (pabellones, recintos feriales, ...) para vacunar. Una vez lleguen suficientes vacunas, en principio, empezarían a vacunar 7 días a la semana un mínimo de 12 horas diarias. Si las cosas van como se espera es posible que en marzo pueda comenzar el plan de vacunación “masivo”. El objetivo es que al principio del verano alrededor del 70% de la población canaria este vacunada. Para conseguirlo necesitamos vacunar entre 25 y 30 mil personas diarias, para llegar al verano con la suficiente población inmunizada. Objetivo que es posible si llegan suficientes vacunas a Canarias en los plazos prometidos. Aunque el "objetivo" de los empresarios / políticos es "abrir" la economía, ya que una vez vacunados podrían empezar a llegar turistas y reactivar este sector tan importante para el PIB canario, más de dos tercios de la población estaría inmunizada en el próximo verano. Y por fin sanidad / economía no será una dicotomía y por fin quedará claro que sin salud no puede haber economía.

La nueva estrategia de vacunación nacional aprobada por la Comisión Pública de Salud, desde hoy miércoles, en lugar de definir quién se protegerá primero por colectivos de riesgo, ha optado por establecerlo por tramos de edad. Después de los mayores de 80 años, les tocará el turno a los que tienen entre 70 y 79 años. Una vez protegidos, serán inmunizados los que tienen entre 60 y 69 años. Ya se había decidido optar por grupos de edad, aunque aún faltaban por decidir las franjas. Al ser una decisión de la Comisión Pública de Salud es vinculantes para todas las regiones de España. Así, la estrategia de vacunación es única, por lo que los grupos que allí se establezcan y el orden en que establezcan es el que deben seguir todas las comunidades. Esto sucederá una vez se hayan vacunados los colectivos esenciales como se acordó en la Comisión la pasada semana, aunque en algunas comunidades serán procesos simultáneos.

Después de los sanitarios, y por delante de los colectivos entre 55 y 80 años, serán inmunizados las personas pertenecientes al denominado Grupo 6 del Plan de Vacunación. Según la Comisión Pública de Salud estos son: miembros de los Cuerpos de Seguridad (Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Autonómica y Policías Locales) y de las Fuerzas Armadas; Personal de Emergencias (Bomberos y otros); docentes y personal de educación infantil y necesidades educativas especiales y de primaria y secundaria.

La eficacia de las vacunas

Desde hace meses los medios, las redes hablan sobre la “eficacia” de las vacunas y comparan unas con otras; pero resulta que este concepto es de los peores explicados y más malinterpretado de esta pandemia. Que la eficacia de una vacuna contra el coronavirus sea del 95% no significa que el 5% de los vacunados se infecte, no significa que de cada 100 vacunados, 5 contraerán la enfermedad. Si, por ejemplo, vemos las cifras del ensayo de Pfizer o analizamos los datos de la vacunación en Israel que ya tiene a casi toda la población vacunada, podemos comprobar que los contagiados fueron muchos menos: un 0,04 entre los vacunados; es decir, 100 veces menor del 5%. ¿Cómo debemos interpretar esos porcentajes de eficacia? El 95% de eficacia indica que las personas vacunadas tienen un 95% menos de riesgo de contraer COVID-19 que una persona no vacunada. Si lo comparamos con la eficacia de la vacuna de la gripe, que rondan el 40-60%, las vacunas contra el coronavirus lo hacen realmente muy bien. Aunque esta cifra puede ser engañosa porque es muy difícil de comparar y complicado saber qué vacuna es más eficaz, porque cada "eficacia" tiene que entenderse a la luz de lo que el ensayo clínico ha considerado como “caso”, es decir, lo que se considera, en cada ensayo clínico, estar afectado por Covid una vez vacunado. Aunque todos los ensayos cuentan el número de hospitalizaciones y muertes esto hace complicado comparar los ensayos entre sí. Y si tenemos en cuenta que cada ensayo se llevó a cabo en lugares diferentes, con personas de distintos entornos y en situaciones epidemiológicas variadas hace que la comparación se aún más complicada de realizar. Por esto los ensayos clínicos hay que analizarlos uno a uno y sin comparar unos con otros, que es lo que suele hacer la prensa para buscar un titular que llame la atención.

Lo que debemos tener claro es que las vacunas que las agencias reguladoras están aprobando han conseguido resultados muy buenos en niveles de eficacia, algunas son de las mejores vacunas, en este sentido, hechas jamás. Y, por ejemplo, las vacunas Pfizer, Moderna y J&J fueron en los ensayos efectivas al 100% en evitar casos graves una vez que la inmunidad se hubo desarrollado y, en ninguno de los ensayos, murió por Covid alguno de los vacunados.

En los próximos meses nos llamarán para vacunarnos, hasta entonces sigamos con mascarillas, distancia, higiene (las tres M) y evitando las tres C: lugares cerrados, concurridos y de estrechos contacto. Y siempre, siempre ventilar los interiores en los que nos encontremos.