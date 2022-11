Dudas e incertidumbres de quienes perdieron todo bajo el volcán

Son muchas las dudas y la incertidumbre de aquellos que perdieron todo bajo las lavas del volcán. Dudas acerca de su futuro, e incertidumbre acerca de cómo las administraciones están manejando el mismo. En los últimos meses, asistimos al calvario que tienen que soportar los afectados para obtener las licencias de segregación y obra, que les darían la oportunidad de empezar de nuevo su proyecto de vida, bajo un techo distinto al que les tapó el volcán, pero, al fin, un techo propio, alejado de las precarias soluciones que están proporcionando las administraciones, como los contenedores reciclados o las cabañas de Heidi, obligando a vivir en ghettos urbanos a una población que vivía en un valle, la mayoría de ellos en viviendas rodeadas de cientos de metros de terreno propio. Estas personas que tienen recursos para poder encauzar su problema de inhabitabilidad, mediante la compra de otro terreno, en donde reconstruir sus vidas, están liberando de una carga a las administraciones que están trabajando en esta área, mientras ven su seguridad jurídica y económica de nuevo en peligro.

En base a un Decreto Ley, claramente mejorable, los afectados que tienen posibilidades económicas de reconstruir sus viviendas en suelos rurales de uso agrícola, ven cómo su patrimonio vuelve a estar en peligro, pues las licencias de segregación y obra van unidas, de tal modo que tienen que hacer un contrato de reserva o arras con el vendedor del terreno, abonando un porcentaje del total de la compra-venta, para después empezar a gastar dinero en estudios geotécnicos, topográficos y proyectos de obra en despachos profesionales, en un terreno que no es suyo y que no pueden elevar a público y por tanto convertirse en propietarios, en tanto no se concedan las citadas licencias. La casa por el tejado. Más de uno verá cómo después de haber realizado el desembolso de esos estudios y proyectos, finalmente ven truncada la compra-venta por motivos ajenos a él o ella.

Pero, además, también asistimos a una dilatación en el tiempo, para la concesión de las distintas licencias, que no está acorde con la tragedia que estamos viviendo en los últimos 14 meses.

Desde la Iniciativa de Apoyo Ciudadano, hemos estado consultando entre las personas que están esperando la concesión de las citadas licencias. Personas que, en la mayoría de los casos, pudieron salvar algunas pertenencias, que ahora tienen dispersadas en almacenes, casas de amigos, garajes, o directamente a la intemperie, tapadas con una lona. Personas que sueñan cada día en poder ir a buscarlas, para continuar con lo que el volcán no les destruyó.

La respuesta por parte de la mayoría de los afectados era francamente desalentadora. Entre 5 y 6 meses de media. “No nos lo podíamos creer”. Personas que podían reconstruir su vida, sin ayuda de las administraciones, continuaban viviendo en auto caravanas, en viviendas de familiares o pagando un alquiler, ¿por un problema burocrático?

Para aclarar todo esto, nos dirigimos a los tres ayuntamientos afectados, para pedirles explicaciones al respecto, recibiendo contestación por parte de los tres.

Las preguntas que les formulábamos eran estas:

1. ¿Cuántas licencias de obra y/o segregación se han concedido hasta el momento a personas afectadas por la erupción, que han decidido reconstruir sus vidas, liberando a las administraciones de este cometido?

2. ¿Cuántas veces a la semana se reúne el pleno del Ayuntamiento para otorgar dichas licencias?

3. ¿Qué se podría hacer para acelerar estos trámites y permitir que estas personas, que en la mayoría de los casos tienen todas sus pertenencias repartidas por casas de amigos, almacenes, pudieran rehacer sus vidas a la máxima brevedad posible, mediante el otorgamiento de dichas licencias?

La alcaldesa de Los Llanos de Aridane, Dña Noelia Garcia Leal, fue la primera en contestar a nuestra solicitud de información al respecto.

La edil de la población más afectada por la erupción volcánica, nos indica que su ayuntamiento ha concedido 48 licencias, de las, aproximadamente, 100 solicitudes que se han hecho hasta el momento. También nos transmite que el pleno se reúne cada 15 días, pero que los retrasos no tanto vienen dados por el propio ayuntamiento, ya que tienen a tres aparejadores y dos abogadas con las citadas licencias, sino por el tiempo que tardan los afectados en presentar la documentación de segregación o de la cesión de las vías públicas, que corresponde a los particulares y en ocasiones se retrasa un poco al tener la documentación incorrecta (temas de herederos y demás) y tener que ir a notaría. Por otro lado, también achaca los retrasos a la agilidad con la que, los arquitectos de los afectados, devuelven a las oficinas técnicas, las subsanaciones documentales que se precisan.

En palabras textuales de la Sra. García Leal: “La comisión se reúne cada 15 días aproximadamente y el pleno a los pocos días, intentamos unir varias licencias para cada comisión.

Una vez está la documentación completa para su estudio y elaboración de informes jurídico y técnico, se lleva a Comisión y posteriormente se lleva a Pleno, aproximadamente 1 mes para tener la licencia en mano“.

Desde la Iniciativa de apoyo Ciudadano, creemos que con esta información, los afectados de Los Llanos que estén inmersos en este proceso, pueden tener claro cómo manejar los tiempos y su futuro de un modo más preciso, reclamando, si fuera necesario, al ayuntamiento de Los Llanos, el cumplimiento de esta declaración de intenciones, que nos ha sido proporcionada por su máximo representante.

En el Ayuntamiento de El Paso, el municipio donde dio comienzo la fatídica erupción, Don Sergio Javier Rodríguez Fernández, nos envía un comunicado en el que nos pone en conocimiento lo siguiente:

1.- Hasta el momento se han presentado 25 solicitudes y hay 16 autorizadas.

2.- En relación a cuántas veces a la semana se reúne el Pleno para el otorgamiento de licencias, la convocatoria del Pleno además de la sesión ordinaria, se han convocado sesiones extraordinarias con motivo de la existencia de expedientes de licencias finalizados pendientes de aprobación, con lo cual la convocatoria se produce cada vez que se trasladan expedientes desde la Oficina Técnica Municipal.

3.- Desde el primer minuto esta Administración ha otorgado prioridad absoluta a este tipo de expedientes, entendiendo que incluso los plazos que otorga el propio Decreto son demasiado largos si atendemos a las circunstancias de los afectados. En el cuadro anexo se especifican los plazos de solicitud, plazos de informe técnico y jurídico así como los plazos de celebración del pleno por el que se otorga la licencia. Hemos de atender a que los proyectos técnicos que se aportan, en muchos casos deben ser subsanados por incumplimientos de parámetros etc., lo cual se ha intentado tratar personalmente desde la Oficina Técnica Municipal con los Arquitectos redactores de los proyectos para una mayor celeridad. La columna “fecha último documento aportado” del cuadro anexo es el plazo a partir del cual el expediente está completo y corregido para ser sometido a informe técnico y jurídico y poder elevarlo al Pleno para su aprobación.

4.- En relación a las segregaciones, poner de manifiesto que se otorgan en el mismo acuerdo plenario en el que se autoriza la reconstrucción, fórmula que permite otorgarlas vinculadas a la reconstrucción y en el mismo acto.

D. Sergio nos adjunta un dossier, especificando los plazos de solicitud, plazos de informe técnico y jurídico, así como los plazos de celebración del pleno por el que se otorga la licencia, en el que podemos comprobar que se hacen plenos extraordinarios, cada vez que un expediente está finalizado, y les es remitido desde la oficina técnica. Simplemente, un modo más rápido de solucionar el problema de inhabitabilidad de las personas afectadas.

Por último, desde el ayuntamiento de Tazacorte, no se nos responde a ninguna de las tres solicitudes de información que les planteamos, remitiéndonos al comité Asesor del PEINPAL (Plan de Emergencias Insulares de La Palma), que no entendemos qué competencias tiene para el otorgamiento de las citadas licencias. La respuesta por parte del consistorio fue esta:

“En contestación a su petición de información simplemente informarle que desde el ayuntamiento de Tazacorte las licencias de reconstrucción sobre la zona afectada por las coladas seguimos los trámites de gestión según la situación actual de nivel 1 emergencia volcánica , cuya competencia es dirección del plan insular de la palma (PEINPAL) del Excmo.cabildo insular de La Palma”.

“Para más información rogaría que utilizarán los canales oficiales para iniciar los trámites de gestión en el tratamiento de la información como así establece la normativa”.

“Ruego que soliciten la información por instancia (tanto presencial o por vía on line por la sede electrónica) ya qué vía wasa no procede”.

“Ruego k disculpen las molestias”.

“Sin más, estoy a su entera disposición y aprovecho la ocasión para enviarles un cordial saludo”.

Estas son las respuestas que nos proporcionan aquellos que disponen, en este momento, de las posibilidades para que podamos reconstruir nuestras vidas. Esperamos que puedan servir de ayuda a todas las personas, que esperan estos permisos municipales, que tanta falta les hacen.