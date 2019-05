Zapata: “La estación de guaguas de la capital debe contemplarse sí o sí en el remanente del Cabildo”

Mariano Hernández Zapata.

El candidato del Partido Popular a la Presidencia del Cabildo de La Palma, Mariano Hernández Zapata, se ha mostrado crítico con la distribución de los 20 millones de euros del remanente de Tesorería de la institución insular, al entender que la construcción de la estación de guaguas de Santa Cruz de La Palma debe estar incluida “sí o sí” como una obra “prioritaria”, se indica en una nota de prensa del PP.

Hernández Zapata sostiene que el intercambiador de la capital “es una obra fundamental no solo por la necesidad histórica” de esta infraestructura, una aspiración “legítima” de los vecinos, sino también “por la creación que lleva asociada de 700 plazas de aparcamientos” a la entrada del casco urbano, “que en estos momentos se ve gravemente afectado por una angustiosa escasez de estacionamientos”.

El candidato popular expone que “defendemos los asfaltados y las actuaciones en vías expuestas por el Gobierno insular, también la mejora de aspectos relacionados con el medio ambiente”, pero en política “debemos tener la capacidad de gestión suficiente para saber qué es importante y qué es trascendental”, defendiendo que la estación de guaguas en Santa Cruz de La Palma “es determinante”, a lo que se une que con este recurso “se lleva engañando a la ciudadanía demasiado tiempo”.

Mariano Hernández recuerda que el alcalde de la capital, Sergio Matos, aseguró públicamente, asumiendo el compromiso que le había trasladado el presidente del Cabildo, Anselmo Pestana, que las obras del intercambiador comenzarían a ejecutarse en diciembre de 2018, pero “estamos en mayo de 2019 y no se ha movido ni una piedra”, en lo que representa “una falta de compromiso y de respeto no solo con los vecinos de la capital sino con todos los usuarios del transporte por carretera”.

En este mismo sentido, el portavoz del Partido Popular en el Cabildo de La Palma, Carlos Cabrera, aseguró que en el pleno que se celebrará esta semana para la aprobación del remanente “no votaremos a favor”, ya que “la construcción de la estación de guaguas es innegociable”. Subrayó que es una obra “prevista en el Fondo de Desarrollo de Canarias, pero que necesita de un suplemento económico para garantizar su financiación”. Una aportación “que debe estar garantizada con el remanente”.

Además, el número uno del PP al Cabildo ha afirmado que en relación a la carretera de El Time, no sirve solo con repavimentar el asfaltado, y recuerda que el Grupo Popular se ha hecho eco de las demandas de muchos vecinos que ponen de manifiesto que que se trata de un trazado de una vía que se construyó hace mucho tiempo, y en los que hay zonas que es muy complicada la circulación de dos coches al mismo tiempo. “Debemos de ofrecer una respuesta eficaz a los vecinos que circulan todos los días por esa carretera, y no poner parches a los problemas con una repavimentación, cuando lo que se necesita es una circulación segura”. Además, Zapata ha recordado que el consejero de Infraestructuras, Jorge González, a principios de 2018 anunció “la redacción del proyecto de mejora para la circulación, y estamos en mitad de 2019 y la ejecución no se ha desarrollado”.

Por último, ha explicado que Anselmo Pestana “se ha empeñado en aprobar la distribución de estos fondos a escasos días de las elecciones”, cuando “lo lógico”, como ya ha ocurrido en otras instituciones, “es que se deje sobre la mesa hasta que se cree en nuevo gobierno a partir de los comicios del próximo domingo”. “La distribución del remanente que el presidente pretende es apresurada y deja fuera una actuación por la que llevamos demasiados años esperando y que ahora con los fondos existentes, se puede garantizar”, concluye.