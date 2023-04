Antona pregunta al Gobierno central cuántos viviendas de alquiler social estarán en La Palma y serán para los damnificados por el volcán

El senador palmero del PP, Asier Antona, preguntará al Gobierno de España “cuántas viviendas de alquiler social de las 20.000 anunciadas este miércoles en el Senado estarán en La Palma, y serán destinadas a los damnificados por el volcán, después de la difícil situación que sigue atravesando la isla, y de que se haya fallado en materia de vivienda”, señala en nota de prensa.

Antona lamenta que “el Gobierno de España haya entrado ya en campaña electoral y presuma de las 183.000 viviendas, en total, de alquiler social y en suelos asequibles del Ministerio de Defensa que creará, cuando 18 meses después de la erupción del volcán aún hay un importante número de damnificados a los que no se les ha dado una solución habitacional. Algo imprescindible para que estas personas puedan recuperar su vida cuanto antes”, indica.

Por último, Antona le recuerda a Pedro Sánchez Sánchez que “nos prometió a los palmeros que no nos iba a abandonar, y que el dinero no iba a ser un problema, pero la realidad es que nos han fallado al no cumplir todas sus promesas”.