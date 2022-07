Carlos Cabrera: “Es inadmisible que se paren las desaladoras de Puerto Naos por no llegar a un acuerdo económico con la empresa”

El consejero de Aguas del Cabildo, Carlos Cabrera, ante la paralización de las dos desaladoras situadas en Puerto Naos y que surten agua a los cultivos de plataneras de la costa de Valle, ha señalado que “en la tarde noche de este miércoles me comunican que hay una parada en las plantas desaladoras que está explotando y gestionando el Gobierno de Canarias e inmediatamente me pongo en contacto con el director general de Aguas y le comunico la situación y el Gobierno de Canarias se pone en marcha para intentar dar una solución”.

“Considero inadmisible esta situación, no es posible que por las circunstancias que han sido, que no son cuestiones técnicas, se trata de otras cuestiones que son públicas y notorias, y es no haber llegado a acuerdos económicos con la empresa”, asegura.

“Lo que he pedido, me consta, lo están haciendo, pero he pedido celeridad. Es lamentable que esto pueda ocurrir cuando habíamos conseguido el objetivo que nos habíamos marcado. Le habíamos dicho a los agricultores que en julio iba a haber una aportación de agua suficiente para que pudieran regar cada siete días, y eso ya lo estábamos cumpliendo, y justo en el momento que lo estábamos cumpliendo se produce esta parada no técnica de las desaladoras”, señala.

“Reitero que me consta que el Gobierno de Canarias está intentando resolver este problema, pero no llegamos a comprender cómo es posible que se puede llegar a esta situación”, insiste.

“El Consejo Insular de Aguas desde hace algún tiempo está haciendo una aportación extra con una obra que ejecutamos en un tiempo récord para ayudar hasta que se ponga en marcha la tercera desaladora, y el Consejo sigue aportando agua al sistema de Las Hoyas- El Remo, fundamentalmente en las nuevas plantas, y esperamos con prontitud que el Gobierno de Canarias resuelva este gravísimo problema y que de forma inmediata se pongan en funcionamiento esas dos desaladoras que están paradas y que en las próximas semanas empiece a funcionar la tercera desaladora para cumplir con los objetivos del verano, que los podemos cumplir pero no con estas situaciones que se han desencadenado en los últimos días y que están provocando una situación que no se debe mantener durante mucho más tiempo”.