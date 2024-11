Carlos Cabrera: “Cuando Sodepal cae en manos de CC sufre una crisis económica inigualable”

El Grupo Popular en el Cabildo de La Palma, a través del consejero Carlos Cabrera, ha manifestado su “preocupación ante las últimas modificaciones presupuestarías que se han producido en el Cabildo Insular de La Palma destinadas, en concreto, al aumento de las cuentas de la empresa pública Sodepal”, indica en una nota de prensa. “En la última sesión plenaria mostramos nuestro desacuerdo en cuanto a los suplementos que el equipo de Gobierno de Coalición Canaria (CC) presentaba dirigidos a la empresa pública Sodepal, es decir, sobre los gastos que ya estaban presupuestado y previstos y que ahora se ven suplementados económicamente de una manera considerablemente”.

En este sentido, Cabrera afirma que “una vez más, se repite la historia. Cuando la empresa pública vuelve a caer en manos de CC sufre una crisis económica financiera inigualable. Las cuentas de Sodepal han tenido que aumentar en 1.700.000 euros. Esto es el resultado de la pésima gestión presupuestaria que los nacionalistas han realizado en este último año y medio. No contentos con presupuestar acciones con partidas económicas mucho mayores que en otras ediciones, ahora vemos como el gasto real de las mismas ha sido casi del triple”

Añade que “el ejemplo más evidente lo encontramos el gasto del Isla Bonita Love Festival, que inicialmente se presupuestó con 500.000 euros; luego pasó a 800.000 euros y finalmente otros 950.000 euros; por tanto estamos hablando de 1.750.000 euros de coste total para el Cabildo Insular de La Palma. A este despropósito, sumamos que, durante todo este tiempo, y tras la celebración del festival, los proveedores siguen esperando para recibir el cobro de sus acciones en el mismo”.

El consejero del Grupo Popular también traslada que “otros eventos organizados por Sodepal han triplicado su gasto, como son el Plan Insular de Moda o la Transvulcania”. “Estos suplementos no los cuenta el Partido Popular, lo dicen los informes económicos del Cabildo Insular de La Palma. Cada vez que Coalición Canaria llega a Sodepal comienza nuevamente el despilfarro y el gasto inútil. No son inversiones, son gastos extraordinarios que se suman a lo que ya estaba previsto. No saben gestionar el dinero público y, aunque se excusan en el impacto que estas acciones tienen en la Isla de La Palma, cabe recordar que se han producido ediciones anteriores de los mismos eventos en el que el gasto ha sido mucho más bajo”

Finalmente, Cabrera sentencia que “CC en Gobierno es un ejemplo evidente de descontrol absoluto de gasto público, que se implementa especialmente en el gasto de la empresa pública Sodepal y que, tristemente, veremos como esto se repetirá en los años de mandato que restan en esta legislatura”.