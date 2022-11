CC pide al Cabildo que “empiece a liderar la recuperación” de La Palma

Coalición Canaria pide al grupo de Gobierno del Cabildo que “empiece a liderar la recuperación de La Palma. El presidente Mariano Hernández, en su empeño de no dejar mal al Gobierno de España y a Pedro Sánchez, ha perdido la oportunidad de conseguir cosas para La Palma”, lamenta el portavoz nacionalista Juan Ramón Felipe.

“El Cabildo ha dejado pasar más de un año sin ponerse a la cabeza de la recuperación, exigiendo y negociando con los gobiernos de España y de Canarias”, añade. “Si lo hubiesen hecho desde el principio, ahora estaríamos en una situación muy diferente”.

Felipe destaca que “lo que no ha sido capaz de conseguir el Cabildo lo han logrado solo dos diputadas de CC en el Congreso, pactando enmiendas tan importantes para la isla como la rebaja del 60% del IRPF, un plan plurianual de 100 millones de euros para la recuperación, 1,5 millones para la atención a la salud mental y la gratuidad de las guaguas, entre otras”, detalla.

“Hasta en el tema de las guaguas el presidente del Cabildo se apresuró a lavar la imagen de Pedro Sánchez cuando el Gobierno dejó a Canarias con una bonificación de solo el 50% aunque en el resto de España era 100%”, explica el portavoz nacionalista. “Mariano Hernández, en lugar de unirse a los que reclamaban un trato igualitario para Canarias, corrió a poner del bolsillo de los palmeros el otro 50%, acallando así las críticas al Gobierno. Ese dinero, podría haberse destinado a otras necesidades”, asegura.

Para Juan Ramón Felipe, “reclamar no es algo negativo”. “Las cosas se reclaman, se trabajan y se negocian hasta que se consiguen”, explica. “Es lo que han hecho nuestras dos diputadas de CC en Madrid. Ellas han conseguido enmiendas que valen oro para La Palma y para Canarias y esto nos lleva a preguntarnos qué no conseguiríamos si tuviéramos un Cabildo fuerte que no se pone de lado ante los problemas y una representación de diputadas y diputados en el Congreso que, con independencia del color político, pongan por encima de todo los intereses de su tierra”.