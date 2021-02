Hernández Labrador (PP) lamenta “la falta de sensibilidad” del Gobierno de Canarias con el sector deportivo

La diputada del PP por La Palma y portavoz de la Comisión de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, Lorena Hernández Labrador, ha vuelto a mostrar su preocupación “por la falta de toma de decisiones que está teniendo el Gobierno de Canarias con el sector deportivo de las islas”, señala. Ante esta situación, la portavoz ha pedido a la consejera que convoque al Consejo Canario del Deporte y al Observatorio Canario de la Actividad Física, “para conocer de cerca cuál es su situación real”. Además, también le ha invitado a que “haga uso de la Ley Canaria del Deporte, ya que en estos momentos es un instrumento que se debe utilizar y sacar provecho”, señala.

Considera que “el Ejecutivo no está haciendo lo suficiente en materia deportiva, y es que después de un año de pandemia aún no se están tomando decisiones en esta área”, asegura. Asimismo, pone de ejemplo que “en las aulas canarias ha habido más positivos que en el deporte y la actividad física, por lo que desde el Partido Popular no entendemos cómo siguen ahogándolos. Les recuerdo que son miles los puestos de trabajo, y cientos de pequeñas empresas, los que están en juego. No sigan ayudando a que la economía del archipiélago caiga en picado, y lo que es más grave, no se olviden del importante papel que juega la actividad física en la vida de los canarios. Tomen decisiones que sirvan para frenar situaciones como la que está viviendo el sector deportivo de nuestras islas”, afirma.

La diputada también se ha referido a “la importancia del deporte para nuestra salud”, y ha afirmado que, “la no actividad física supone una de las principales causas de al menos más de 30 enfermedades crónicas, y provoca la muerte de casi 4 millones de personas al año”. Además, ha puesto de manifiesto que “los mayores del archipiélago han estado durante meses en casa sin poder realizar deporte, una situación, que ya les digo, va a tener duras consecuencias”, afirma. También ha recordado que el 40% de la población infantil de Canarias tiene obesidad, “un dato alarmante, que nos preocupa mucho. Nos ha costado muchos años convencer a la sociedad canaria de su importancia, para que ahora el Gobierno de Canarias no tenga el más mínimo interés”, afirma.

Por otro lado, Hernández Labrador asegura que la Dirección General de Deportes no está dando respuesta a las federaciones, clubes, ni ayuntamientos. “Cada fin de semana es un caos en la que no se toman decisiones coherentes, y hay grandes agravios comparativos entre las islas. Es una pena que el deporte esté huérfano de gestión en nuestra tierra”.

Por último, la portavoz ha pedido a la consejera que se reúna con los Colegios Profesionales del sector. Y le ha recordado que “lo fácil es no hacer nada, pero las administraciones públicas tenemos el deber de dar solución a todos y cada uno de los sectores, y más en estos difíciles momentos”, señala.