Jordi Pérez (CC): “Después de suspender la mitad de los eventos, es normal que Sodepal tenga saldo positivo”

“Después de suspender la mitad de los eventos, contando además con más financiación que nunca por parte del Cabildo, es normal que Sodepal tenga saldo positivo”, explica en nota de prensa Jordi Pérez Camacho, consejero de Coalición Canaria en el Cabildo .

“¿En qué ha beneficiado a la economía de La Palma y de los palmeros que Sodepal tenga un saldo positivo debido a que ha bajado su actividad y reducido los eventos y programas que antes generaban una importante repercusión económica?”, se pregunta.

"Mientras todos los indicativos económicos de la isla bajan, la consejera responsable de Sodepal, Raquel Díaz, presume de no haberse gastado el dinero que tenía porque no se organizó prácticamente nada, es decir, presume de no haber tenido que trabajar”, añade Pérez Camacho. “Presumir de que sobra dinero por no haber hecho nada, es ya lo que nos faltaba por escuchar”.

"Para el grupo de Gobierno del Cabildo lo importante es el titular de la nota de prensa, pero la realidad que hay detrás es que han dejado reducida a la mínima expresión todos los eventos que antes generaban actividad económica en la isla y que Raquel Díaz se ha dedicado a despedir a todos los técnicos de la empresa pública, no sabemos si aún le queda alguno en plantilla”, apunta Pérez Camacho.

“Lo único radical en Sodepal ha sido la vulneración de los derechos de los trabajadores, como han denunciado los que han sido objeto de despidos; la no ejecución de proyectos o su destrucción hasta dejarlo en meras sombras de lo que eran, como la Transvulcania Bike, Fotonature o La Palma Ecuestre”, añade.

“Nunca había tenido este Cabildo a una persona responsable de la promoción económica cuyo principal objetivo es hacer la menor promoción económica posible y que, además, presuma de ello”, lamenta el consejero de CC.