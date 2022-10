Jordi Pérez (CC): “Se ha pedido un año entero sin planificar el futuro turístico de la Isla”

Jordi Pérez Camacho, consejero de Coalición Canaria (CC) en el Cabildo de La Palma, en una nota de prensa, señala que “se ha perdido un año entero sin planificar el futuro turístico post volcán de la Isla”. “¿Dónde está el Cabildo mientras La Palma pierde conexiones aéreas y no hay perspectivas para recuperar las casi 5.000 camas perdidas y cerradas por el volcán?”, pregunta.

“La Consejería de Turismo del Cabildo sigue completamente paralizada, mirando hacia otro lado. Ni reclama a los Gobiernos de España y de Canarias para que cumplan, ni tampoco hace su parte del trabajo”, añade.

El consejero de CC añade que hace justo un año que la ministra de Turismo, Reyes Maroto, se comprometió a impulsar un plan específico para la Isla, La Palma renace, “que está prácticamente vacío de contenido”, mientras que la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias “no ha convocado los incentivos a las compañías aéreas para mantener las conexiones con la Península y Europa y ha desviado el dinero que había para infraestructuras turísticas a los bonos turísticos que, siendo una medida positiva, es solo un parche temporal con una repercusión muy limitada en la economía de la Isla”.

El Plan Territorial de Planificación Turística, se apunta en la nota, “sigue paralizado al igual que el Plan Insular de Ordenación. Ni un volcán ha servido para acelerar el trabajo”, afirma Jordi Pérez. “Por eso, desde CC hemos reclamado al Gobierno de Canarias que incluya la planificación turística de la Isla en el decreto urbanístico que aprobará en diciembre”, añade. “Es la única manera de salir de la parálisis en la que estamos metidos”.

En este sentido, el Cabildo “no ha avanzado nada para sacar adelante los instrumentos de planificación singular turística. De los 23 que se presentaron en 2016 solo se ha trabajado en el de Puerto Naos que es el único que sigue adelante, mientras el resto de promotores desistían ante la inactividad del Cabildo”.

En la nota se expone que “tampoco se ha frenado la desaparición de las conexiones aéreas de Ryanair con Madrid, Barcelona, Santiago y Milán; las de Easy Jet a Berlín y a Londres y de Vueling a París que, además, elimina uno de sus dos vuelos semanales con Barcelona. Todas desaparecen a partir de este mes de octubre·. ”Estamos peor que nunca y, lo que es peor, sin perspectivas de que vaya a mejorar“, lamenta el consejero de CC.

“Si no está trabajando en el futuro turístico de esta Isla, si no ha contratado agencias de promoción en el extranjero para captar turistas, si no ha conseguido mantener los vuelos que ahora van a desaparecer, si no pelea con el Gobierno de España para que haya, de una vez, un plan específico real para la Isla con medidas a corto, medio y largo plazo, si no ha conseguido dinero para inversiones en la isla, ¿qué ha estado haciendo el consejero de Turismo, Raúl Camacho?”, pregunta Jordi Pérez.

“Ahora vendrá el Ministerio a darnos ‘4 euros’ y a decirnos que prorroga unos pocos meses más la exención de tasas aéreas, como si fuera una limosna, y tratarán de convencernos desde el Cabildo, con el presidente Mariano Hernández a la cabeza, que eso es un plan de recuperación y un logro histórico. Y todos tan contentos”, añade. “Lo que es histórico es el conformismo y parálisis de este Cabildo. Pero, de verdad, ¿es eso lo único que puede esperar esta isla: conformismo, parches y limosnas? ¿así vamos a salir adelante?”, concluye.