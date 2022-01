Nieves Lady Barreto: “Es imperdonable que el Cabildo solo haya entregado 1,8 millones de los casi 11 de las donaciones solidarias”

El grupo de Coalición Canaria en el Cabildo ha reclamado hoy en el pleno la entrega inmediata a los afectados de todo el dinero, casi 11 millones de euros, que ha recibido la corporación procedente de miles de donaciones solidarias para los afectados. “Es imperdonable que no se haya entregado aún todo el dinero”, afirma Nieves Lady Barreto, “y, por eso, hemos exigido que se entregue, de una vez, porque para eso ha sido donado por tantas y tantas personas de dentro y fuera de Canarias”.

“Mariano Hernández presume, día tras día, de gestión histórica, pero lo que es histórico es la lentitud y la falta de trabajo y gestión de este grupo de Gobierno para que las cosas se hagan, incluso en lo más urgente, como es entregar a los afectados las ayudas solidarias, algo que no requiere de gran trabajo sino de voluntad política para hacerlo”, añade la portavoz de CC.

A día de hoy, el Cabildo ha recibido en torno a 11 millones de euros y, tras 4 meses, solo ha distribuido 1.898.500 euros. CC ha denunciado ante el pleno que es intolerable que el dinero esté guardado en el banco mientras que la gente que lo necesita, no lo tiene. “Le exigimos al grupo de Gobierno que haga ya un segundo pago hasta agotar los fondos entre los afectados. No hay ningún motivo que lo impida, salvo que no se quiera hacer”, advierte Nieves Lady Barreto.