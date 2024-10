El PP pide que se mantenga la gratuidad de los bonos de guaguas en La Palma en 2025

El Grupo Popular en el Cabildo de La Palma, a través del consejero Carlos Cabrera, solicitará que “la gratuidad de los bonos de guaguas se mantenga el próximo año 2025”, indica en una nota de prensa. Hace referencia, señala, “a la decisión tomada por los responsables populares de forma pionera en la Isla de La Palma para que desde septiembre de 2022 se subvencionará el 100% del costo de los bonos de la guagua, por lo que los usuarios palmeros han podido disfrutar de este transporte publico totalmente gratuito desde entonces”.

Cabrera destaca que es una medida “que se ha manifestado como positiva para nuestra Isla. Los datos son los que son, ahora los palmeros usan mucho más el transporte público, dejando de lado el privado, contribuyendo así a la transición ecológica y al desatasco viario en los municipios. Además, no deja de ser un gran apoyo socioeconómico a la situación que está viviendo la Isla”.

Los populares recuerdan que “esta medida fue pionera e impulsada por el Partido Popular en la isla de La Palma, pues mientras en otros territorios no se aplicaba el 100% de la gratuidad, nosotros desde septiembre de 2022 ya lo empezábamos a aplicar. Nos adelantamos 4 meses al resto de las Islas, que comenzaron en enero de 2023, y continuamos aplicándolo sin condicionamientos de ningún tipo, no a medias tintas como se exigía en el resto de los territorios canarios. Nosotros entendimos desde un primer momento que eso no era razonable, y por lo tanto no establecimos excepciones y sanciones”.

“Entendemos que el Cabildo”, añade Cabrera, “se debe posicionar de forma contundente en este tema y debe exigir que esta medida continue. Así lo solicitamos no sólo a esta institución sino también al Gobierno de Canarias y al Estado”.