El PSOE exige al Cabildo que “se movilice ante la posible marcha del ‘Volcán de Taburiente’ de Armas, que puede traer desabastecimiento a La Palma”, destaca en una nota de prensa.

El portavoz del Grupo Socialista del Cabildo de La Palma, Borja Perdomo, se apunta en la nota, ha solicitado “un frente común de la Isla, liderado por la institución insular, conjuntamente con los agentes sociales y económicos, para que se articulen las medidas necesarias que contrarresten el grave efecto que puede representar para la economía palmera la venta por parte de Naviera Armas del barco ‘Volcán de Taburiente’, en el abastecimiento de la Isla”.

“Sin ser alarmistas, pero sí responsables con esta realidad que en materia de transporte marítimo puede sufrir la Isla que puede suponer la retirada de esta embarcación de la ruta entre los puertos de Santa Cruz de La Palma y Los Cristianos (Tenerife), no entendemos que el Cabildo de La Palma no se haya movilizado, conjuntamente con el Gobierno de Canarias, para encontrar una alternativa ante esta decisión empresarial que puede suponer un revés para la sociedad palmera”, recalcó Perdomo, “dado que las condiciones de esta barco no lo hacen fácilmente sustituible para el transporte de mercancías y personas”.

En esta línea instó a que, “sin demora, se entablen los contactos necesarios tanto con el sector empresarial como con las administraciones competentes en esta materia para defender los intereses de las palmeras y palmeros”.

Borja Perdomo recuerda que “la Isla Bonita ha sufrido el mayor golpe a su tejido socioeconómico de su historia con la erupción volcánica y es inconcebible que por una decisión empresarial y la pereza de las instituciones palmeras y canaria suframos un nuevo revés, que dificulte aún más la recuperación y desarrollo económico de La Palma”.