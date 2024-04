El PSOE “lamenta la demagogia” del presidente del Cabildo con los agricultores del Valle de Aridane

El portavoz del Grupo Socialista del Cabildo de La Palma, Borja Perdomo, “ha lamentado el doble lenguaje del presidente de la institución insular, que ahora pide que se modifique el decreto de las ayudas a los agricultores afectados por el volcán, cuando hace meses rechazó en pleno nuestra propuesta en las que exigíamos al Gobierno canario que acelerara estas ayudas”, indica en una nota de prensa del PSOE.

Borja Perdomo señala que “la pérdida de credibilidad es tal que ni este ejercicio de demagogia del presidente de Coalición Canaria, pidiendo al Gobierno canario que modifique el decreto, disimula su falta de compromiso con los agricultores del Valle de Aridane”. Recuerda que el consejero insular de Agricultura “llegó a defender en pleno, en relación a estas ayudas, que era preferible hacer las cosas con menos celeridad, pero bien. Ya está demostrado que este Gobierno no solo actúa con lentitud, sino también mal”, apostilla.

“Lo cierto es que la llegada de Coalición Canaria al frente de las instituciones, tanto al Gobierno de Canarias como al Cabildo de La Palma, ha representado un paso atrás en las aspiraciones de las personas afectadas por la erupción volcánica, que no solo no han visto cumplido la infinidad de promesas que hicieron en la campaña electoral, sino que no han visto reflejado sus intereses en las decisiones que han adoptado”, agrega el portavoz socialista.

Borja Perdomo reclama “valentía al presidente del Cabildo y que haga lo mismo con el decreto de reconstrucción agrícola, y se sume también, no al PSOE, sino al conjunto de los agricultores de La Palma que quieren que este documento se modifique porque va a representar una quiebra para la agricultura del Valle de Aridane”.

“Es lamentable asistir al desaguisado en que están convirtiendo la reconstrucción agraria, con gobiernos que han dejado de pisar tierra para encerrarse en los despachos, dejando al margen los intereses de los agricultores, especialmente de aquellos con menos recursos”, concluye.