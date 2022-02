Revilla quiere que la Conferencia de Presidentes sea en “unos días” y en La Palma

El jefe del Ejecutivo cántabro, Miguel Ángel Revilla, espera que la Conferencia de Presidentes se desarrolle "dentro de unos días" y que sea en La Palma, porque sus habitantes "se merecen el espaldarazo del resto de España" por la erupción del volcán Cumbre Vieja.

Revilla se ha expresado así este lunes, tras presentar una campaña de reciclaje en la sede del Gobierno, a preguntas de los periodistas sobre la Conferencia de Presidentes que no tuvo lugar finalmente el viernes pasado por la invasión de Rusia a Ucrania. "Ha sido una odisea", ha dicho.

Según ha explicado, "lo único" que recibió fue un mensaje de Pedro Sánchez el jueves por la mañana en el que le decía que no podía acudir a la cena de esa noche con los Reyes ni al acto previsto de homenaje a los afectados por el volcán, pero "que sí estaría el 25 (viernes) por la mañana".

"Ni el 24 ni el 25. Me enteré prácticamente a través de los medios de comunicación porque nadie me ha llamado. Nos dijeron que se suspendía todo y hemos tenido que estar allí dos días para no renegociar billetes con precios por las nubes", ha señalado.

Revilla ha destacado que la isla "estaba tomada" y cree que habrá que desarrollar allí la reunión de los dirigentes autonómicos con Sánchez "por el perjuicio que se ha hecho a cantidad de empresas".

"Había cierta decepción de que se habían quedado tiradas muchísimas empresas que habían concertado los servicios de la cumbre", ha insistido Revilla, quien, a pesar de que esa reunión estaba prevista en un principio para Cantabria, vio con buenos ojos que se llevara a La Palma tras lo ocurrido con el volcán.