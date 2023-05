Sergio Rodríguez: “Hemos demostrado que hay una forma diferente de hacer las cosas”

El mensaje de campaña de Sergio Rodríguez, candidato de CC al Cabildo de La Palma, se centra en “la necesidad de un cambio, hay una forma diferente de hacer las cosas”.

¿Cómo está viviendo la recta final de la campaña?

Agradecido por el apoyo y el cariño que estoy recibiendo en todos los municipios de la isla. La preocupación común que todo el mundo me transmite, con independencia de la ideología política, es que en La Palma las cosas hace mucho que no caminan, que llevamos años estancados y, sobre todo, que la gente está cansada de promesas y no quiere que le cuenten los mismos proyectos que hace 4 años, que hace 12 y que hace 20. Estoy convencido de que hay una manera distinta de hacer las cosas. Coalición Canaria La Palma lo ha demostrado allí donde gestiona. En esta campaña, no nos presentamos ante la gente con promesas, sino con hechos, con una forma de trabajar que nos avala porque da resultados. En CC estamos acostumbrados a perseguir las cosas y trabajarlas hasta que se consiguen, va en nuestro ADN como partido, y el mejor ejemplo que puedo poner es el descuento del 60% del IRPF que logramos a pesar de tenerlo todo en contra y cuando todos nos decían que no se podía.

¿Cuál es ese modelo de isla que quiere conseguir?

Todos tenemos claro qué isla queremos, el modelo no está en discusión. Tenemos hasta una ley, la Ley de Islas Verdes, aprobada en 2016, que lo define y nos da las herramientas que necesitamos para desarrollarlo. Sabemos incluso los pasos que hay que ir dando, pero pasan los años y no se avanza. Entonces, si tienes la hoja de ruta, si tienes las herramientas legales y tienes los recursos económicos pero la isla sigue estancada, es evidente que lo que está fallando es la forma gestionar.

En ese desarrollo, presta una especial atención al norte y al sur.

La realidad en el norte y sur de la isla es muy diferente de la realidad del eje este-oeste, que es donde se concentran la mayor de las infraestructuras y empresas. Lo primero que tenemos que empezar a cambiar es ese patrón de desarrollo desequilibrado que olvida a norte y sur de la isla donde cada vez hay menos población, menos jóvenes y menos actividad económica.

Si llega a la Presidencia del Cabildo, ¿cuáles son las bases sobre las que va a sustentar ese desarrollo?

Todos tenemos claro que nuestro futuro se sustenta, en primer lugar, sobre un sector primario y un turismo fuertes. Y en eso creo que estamos todos de acuerdo. Pero el sector primario, que es el que nos ha dado de comer, está en peligro porque desde otras islas se están intentando aprovechar de nuestra situación tratando de captar el histórico del plátano que corresponde a La Palma. Hay que garantizar ese histórico e insularizarlo. La ganadería, por otro lado, sobrevive a duras penas acosada por un incremento de precios a los que no pueden hacer frente y agoniza por la falta de ayudas suficientes. Se nos llena la boca diciendo que apostamos por el turismo, pero el Cabildo destina solo 200.000 euros de su presupuesto a promocionar la isla en el exterior, cuando necesitamos, más que nunca, que La Palma se conozca fuera y contrarrestar, además, la imagen negativa en cuanto a seguridad que nos dejó el volcán. No voy a engañar a nadie, construir un sector turístico potente nos llevará años, pero hay que empezar ya. Y, mientras tanto, hay que tomar medidas para que el sector sobreviva hasta entonces. Desde luego, desde el Cabildo hay mucho trabajo por hacer, todo el que no se ha hecho en los últimos años.

¿Hacia dónde se debe diversificar la economía?

En Coalición Canaria La Palma, cuando hablamos de diversificar la economía estamos hablando de aprovechar todo el potencial de esta isla, además del sector primario y del turismo. Nos referimos a aprovechar la oportunidad única que tenemos de atraer investigación y actividad científica ligada al volcán y a las estrellas, que puede y debe ser otro factor generador de economía, al igual que la economía azul vinculada al mar. Hablamos también de atraer la implantación de estudios superiores en la isla y de formación profesional dual. Y, no menos importante, debemos convertir a la cultura y el patrimonio en un motor económico para la isla y, desde este planteamiento, crear un tejido cultural sólido que refuerce nuestra identidad y que se convierta en atractivo turístico más.

¿Todos los problemas de La Palma se pueden resolver desde el Cabildo?

Hay problemas que se quedan fuera de las competencias insulares, pero si el Cabildo no está liderando, reclamando, allanando las trabas que van apareciendo, difícilmente lograremos que otras administraciones cumplan con La Palma. La vivienda, por ejemplo, es un problema de primer orden en la isla y no es competencia del Cabildo, pero debe ser el Cabildo quien lidere la propuesta de soluciones, quien empuje la actuación de las administraciones competentes. Lo que no es una solución es que la principal institución de la isla se quede cruzada de brazos como una simple observadora. Es importante, también, tener un Gobierno de Canarias en sintonía con las necesidades de la isla, que entienda que nuestra realidad, ahora y durante los próximos años, va a ser completamente diferente al resto de islas y que se tome como una prioridad nuestra completa recuperación social y económica. Lo que no es admisible es que un Cabildo que tiene un presupuesto de 290 millones y se dejara el año pasado 80 millones sin invertir. Ese dinero no puede quedarse en un cajón teniendo las necesidades que tenemos. Siempre hay vías para la colaboración con otras administraciones, entidades educativas, científicas, empresas privadas... para dar salida a ese dinero y que llegue a las personas en forma de mejores infraestructuras, mejores servicios y mejores ayudas.

Insiste en que todo pasa por la ordenación del territorio.

Y es así. No podemos alargar más la parálisis de la ordenación territorial de la isla porque de eso depende el crecimiento de todos los sectores económicos: del turismo, de la agricultura, de la industria... La ordenación del territorio es la base de todo, pero el Cabildo mantiene paralizado desde de 2015 el Plan Insular de Ordenación. Si en 8 años un documento tan esencial no avanza es porque detrás hay una intencionalidad política. Y eso es lo que vamos a revertir.