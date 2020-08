Torres insiste en hacer test PCR en los países de origen y recuerda que el Gobierno de Canarias fue el primero en exigir esta medida en España

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, recordó este mediodía, durante el acto de homenaje a las víctimas del accidente de Spanair en el duodécimo aniversario de esa tragedia aérea, que su Ejecutivo fue “el primero que pidió que se hicieran PCR en los países de origen entre todos los gobiernos regionales de España. Si esa decisión dependiera del Gobierno canario -recalcó-, ya lo hubiéramos hecho, pero es de la UE. En estos momentos, no se hacen esos PCR antes de subirse a un avión para salir de vacaciones aunque seguimos creyendo que es la mejor solución”, subrayó el jefe del Ejecutivo autonómico.

Torres indicó que los PCR en origen no se hacen en ningún país de la UE. “Se lo hemos pedido al presidente Sánchez en varias ocasiones, como en la Conferencia de Presidentes Autonómicos y en conversaciones privadas. Le he solicitado también que lo eleve a otros mandatarios europeos. Canarias sigue considerando que es la fórmula que da mayor seguridad. Hay otras posibilidades, como hacer test en destino, algo que también hemos planteado, pero hay dificultades para hacerlos en los aeropuertos. Seguimos trabajando con el Ministerio de Sanidad para que esto se pueda realizar, aunque insisto en que se trata de una decisión de la UE”, indicó el presidente autonómico.

“Canarias mantiene su calendario escolar y la presentación del protocolo contra la COVID-19”.

El presidente del Gobierno de Canarias señala “fuimos la séptima región que presentó un protocolo para el comienzo del curso y, lógicamente, hay que ir adaptándolo según camina la pandemia”.

El jefe del Gobierno autonómico recordó que su Ejecutivo no ha parado de tomar medidas para afrontar las consecuencias del virus en general y en el sector servicios y turístico en particular. “Llevamos meses trabajando denodadamente -recalcó-, hasta el punto de que, en este día, seguimos siendo de las comunidades con datos más favorables. Lamento que aún haya países que tomen decisiones de no viajar a Canarias, mientras que otros sí mantienen esa recomendación de venir a las Islas por nuestra respuesta sanitaria, por nuestra seguridad y reacción ante la pandemia. Estamos en un momento en que suben los contagios en todo el país y Canarias no es una excepción, pero seguimos tomando todas las decisiones y acaba de terminar un Consejo de Gobierno extraordinario para esto mismo. Hemos tenido Consejo todas las semanas de agosto y tendremos otro la próxima. Es obvio, y ya lo sabíamos, que la afección llevaría consigo una repercusión en el turismo porque los países de origen también están sufriendo la pandemia. Muchos turistas están quedándose en sus países y no salen de vacaciones, por lo que es clave tener, a partir de septiembre, los mejores datos posibles en Canarias para intentar salvar, al máximo, la temporada alta. Tenemos que ir de la mano los empresarios y las administraciones públicas. De hecho, lo estamos haciendo”, explicó Torres.

Participación “muy activa” del sector empresarial

En esa misma línea, Torres recordó que el Pacto y el Plan para la Reactivación Social y Económica en las Islas “está contando con la presencia muy activa del sector empresarial, haciendo aportaciones y apoyando justamente ese Pacto y ese Plan. De hecho, ya en el Consejo de la semana pasada nos adelantamos al resto del país con medidas como el cierre del ocio nocturno o no fumar en la calle a una distancia determinada...; al día siguiente lo hizo el Ministerio para todas las comunidades y hoy hemos adaptado algunas de esas iniciativas al acuerdo de hace una semana y tomamos otras, como que cualquier evento multitudinario que se celebre en Canarias ha de tener el apoyo expreso de Salud Pública del Gobierno regional. Ya no hablamos de aforos determinados, sino que debe disponer de esa aprobación. Asimismo, reforzamos la vigilancia y la relación con todas las administraciones para que se cumplan las normas, apelando a la responsabilidad individual y social de los que están en estos momentos disfrutando del verano, de agosto, pero que lo tienen que hacer cumpliendo las normas. De lo contrario, tendremos un otoño bastante peor del previsible y, además, estaremos poniendo en riesgos nuestras vidas y a la gente que queremos”, advirtió Torres.

Como ya hiciera la semana pasada, se señala en la nota tras el Consejo de Gobierno, Torres admite que está siendo “muy duro” en sus intervenciones públicas porque, “si no somos responsables en nuestros actos, lo vamos a pagar todos con la economía y la salud. Por tanto, debemos seguir siendo una comunidad modelo, como lo fuimos en el confinamiento y en la desescalada y con la llegada de la nueva normalidad. Disfrutemos del día, de la tarde y la noche, pero manteniendo las distancias, sin compartir las bebidas, con actos responsables y cumpliendo las normas como un pueblo que camina junto y que responde así a una situación cuya única salida es que aparezca una vacuna, que es el gran deseo”, sostuvo el presidente de Canarias.

Doce aniversario de la tragedia de Spanair y muertes de migrantes

Sobre el aniversario del siniestro del avión de Spanair, el jefe del Ejecutivo dijo que “todos los tenemos muy presentes en la memoria y aún recordamos que estábamos haciendo y cómo era el día cuando recibimos esa noticia, que nadie esperaba un accidente de esa dimensión. Recuerdo que era un 20 de agosto soleado y con alta temperatura, y todos perdimos algo en aquel vuelo. En el acto de recuerdo de hoy he mandado mensajes de ánimo y solidaridad a los familiares y amigos de los que ya no están con nosotros físicamente, pero sí en la memoria”.

Torres expuso que “he asistido a esos actos de recuerdo en calidad de representante municipal, cuando era miembro de la Corporación local de Arucas; también lo hice en representación del Cabildo de Gran Canaria, la isla más afectada, y hoy lo hago como presidente de Canarias. El mensaje es que, en abril de este año, volvió a activarse la comisión de investigación, que nosotros siempre hemos defendido, antes de estar en el Gobierno regional y ahora también. Esa comisión debe esclarecer y culminar el trabajo, dando todos los datos que sean precisos a quienes demandan en justicia que se esclarezca todo lo que ocurrió aquel 20 de agosto de 2008”, indicó Ángel Víctor Torres.

Respecto a los migrantes fallecidos en alta mar mientras trataban de llegar a Canarias, Torres señaló que el propio portavoz de la Asociación de Víctimas del Spanair aludió, “de forma expresa y acertada, a que otras personas que han subido, en este caso, a un cayuco y que iban a trasladarse de un lado a otro han perdido la vida de una manera dramática. Hay algunas similitudes entre los dos días y es penoso porque estamos asistiendo a un drama humanitario de personas con las que trafican las mafias. Después de muchos casos y de estar años trabajando para poderse pagar ese viaje, huyendo del hambre, las guerras, la desesperación y hasta de la COVID-19, terminan falleciendo en el mar en una imagen dantesca que tiene que herir las conciencias. Por eso siempre he dicho que, si con algo no se debe hacer política, es con la migración irregular, porque también Canarias la hizo y porque la hacen los pueblos que quieren tener una esperanza para sus hijos. Lo que tenemos que hacer los que estamos en responsabilidades públicas es dar ejemplo, ser solidarios y responder con nuestros recursos. Esto ya lo dije cuando fui alcalde y lo he dicho en el Parlamento: no hagamos política con el dolor de la gente y el drama de las familias; es mezquino hacer política con esto”, recalcó el presidente del Gobierno regional.