Vanoostende: “El Gobierno canario lanza una cortina de humo para ocultar su irresponsabilidad con el decreto de reconstrucción agraria”

La diputada socialista por La Palma, Alicia Vanoostende, ha lamentado “la demagogia del consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca, Narvay Quintero, que ha tratado en el Parlamento de levantar una cortina de humo para camuflar su incapacidad e irresponsabilidad para no aprobar todavía el decreto de reconstrucción agrícola del Valle de Aridane, que es clave para la recuperación de la Isla”, informa en nota de prensa.

Vanoostende critica que “el responsable regional del sector primario se ha lavado las manos en este proceso y exige que lo lidere de una vez porque ni las cooperativas, ni las personas afectadas, ni Asprocan están de acuerdo con las opiniones vertidas por la consejera de Administraciones Públicas, Nieves Lady Barreto, sobre una posible modificación del decreto de recuperación para eliminar el modelo de reconstrucción conjunta de la zona”.

La también exconsejera de Agricultura del Gobierno canario ha lamentado que “desde el mes de junio, no se ha hecho absolutamente nada para mantener las ayudas al POSEI para los agricultores afectados por el volcán, que están en serio riesgo tras los cambios de opinión vertidos por el Gobierno de Canarias”.

En cuanto a la acusación lanzada por Narvay Quintero sobre la devolución de una parte de estas ayudas por parte de los agricultores, Vanoostende recuerda que “el Gobierno de Canarias realizó un anticipo de las ayudas en diciembre de 2021, por trámite de urgencia, ya que había agricultores que llevaban dos meses sin ingresos. Este anticipo se hizo por petición de sector y de acuerdo con los mismos, usando los datos existentes de precios de venta y de rendimientos por zonas, tal y como establece la normativa europea”, asegura.

“Con el aumento de los precios del plátano en 2022, que rozaron unos máximos históricos de 1,5 euros/kg, los productores que tuvieron daños solo en una parte de su producción, como los de Tijarafe y Fuencaliente, al vender a precios tan altos, no tuvieron tantas pérdidas como se había previsto inicialmente”, dice.

“Desde el anterior equipo de la Consejería, se estudiaron opciones para compensar esos importes con futuras ayudas para que los agricultores no tuvieran que devolver nada a la administración.”Le pedimos al Gobierno de Canarias que haga su trabajo y compense esos pagos con el resto de ayudas“, recalcó la parlamentaria socialista.

Además, insiste la diputada en que “se deben pagar las pérdidas de este año” y, frente a la acusación de Quintero, que afirma que no se han pagado por no tener los fondos del Estado, le recuerda que “el Gobierno de Canarias, si tuviera, interés, podría adelantar esos pagos con fondos propios. Le pedimos al señor consejero que tome ejemplo del Ejecutivo anterior y de su compromiso con La Palma, pues no esperó por el Estado y adelantó los 25 millones de las ayudas del PDR para la recuperación de fincas y de los bordes de coladas”.