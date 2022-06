Zapata volverá a pedir al Gobierno de España medidas extraordinarias para la recuperación La Palma tras la erupción

El presidente del Cabildo de La Palma, Mariano Zapata, volverá a pedir, “una vez más”, en la próxima Comisión Mixta, que se celebrará el próximo lunes 6 de junio, “que el Gobierno de España declare la emergencia para todas las contrataciones de recuperación en la Isla, ya que debemos continuar ofreciendo respuestas ágiles y eficaces a todos los palmeros”, y añade que “ante situaciones excepcionales debemos adoptar medidas excepcionales”.

Zapata asegura que, tal y como también ha reconocido el Parlamento de Canarias, “es urgente que el Gobierno de España dicte ya un Real Decreto Ley en el que se declare la emergencia para todos los órganos del sector público en la Isla, con el fin de lograr una mayor agilidad en los procesos de contratación de las obras de emergencia”.

Además, defiende que la Isla se encuentra en estos momentos inmersa en pleno proceso de recuperación, “y la burocracia de las administraciones no puede ni debe ser un impedimento para ello”.

Asimismo, muestra su “frustración tras el enorme papeleo” que le está suponiendo a la Administración insular poder abonar las facturas,“ en tiempo y forma, a las empresas que están trabajando en la recuperación cuando el Cabildo tiene los fondos para abonarlas de manera ágil pero la burocracia que conlleva supone un enorme lastre, ralentizando así la recuperación económica insular”. Y también abordará “el grave retraso” que se está sufriendo con el reparto de las viviendas a los afectados por el volcán.

En referencia a la recuperación económica, el presidente del Cabildo de La Palma solicitará ayudas urgentes para los principales sectores productivos de la Isla, “algunos parados desde el mes de septiembre, como es el caso del sector turístico de Puerto Naos, el principal de la Isla”. También pedirá que se sigan poniendo en marcha las políticas y herramientas necesarias para dar una respuesta a las familias que viven de estos sectores, “porque la recuperación de la Isla Bonita también pasa por el apoyo que les ofrezcamos a ellos”, señala.

Además, se señala en una nota de prensa del Cabildo, durante la Comisión también se abordará “la importante pérdida de recursos que se ha sufrido desde que el pasado 31 de enero, momento en el que el riesgo volcánico bajo a nivel amarillo y el Cabildo asumió la emergencia”. “Una merma, principalmente de efectivos, que se está notando especialmente en el despliegue del personal de otras administraciones en la Isla. No podemos olvidarnos que pese a que el semáforo ha cambiado de nivel, la emergencia en muchas zonas del Valle de Aridane aún no ha terminado, ya que aún hay un gran número de vecinos que no han podido regresar a sus casas por los gases. Ante esta situación, necesitamos seguir colaborando todas las administraciones juntas porque solo así conseguiremos recuperar la Isla a buen ritmo”, asegura.

Por último, el presidente insular recuerda que “este equipo de Gobierno, ahora más que nunca, tiene un plan sólido para recuperar La Palma, centrado en las personas, la reconstrucción de las infraestructuras y en la reactivación económica. Tenemos la posibilidad de transformar esta tragedia en una oportunidad para lograr la isla que queremos, y en la que todos los palmeros encuentren su futuro, y no vamos a parar de trabajar para conseguirlo”.