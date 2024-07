El 83,93% de los estudiantes de La Palma aprueba la convocatoria de julio de Acceso a la Universidad, el porcentaje más alto de la provincia

La convocatoria extraordinaria de la Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU) celebrada a principios de julio ha sido aprobada por el 83,93% de los 56 estudiantes de La Palma que se presentaron, informa la Universidad de La Laguna (ULL). La Palma registra, como ya ocurrió en la convocatoria ordinaria celebrada en junio, el porcentaje de aprobados más alto de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. En concreto, en esta ocasión, ha superado los exámenes de la EBAU 47 estudiantes de la Isla, 9 fueron no aptos y uno no se presentó.

La ULL, en una nota de prensa, señala que la “ tasa de aprobados en la provincia de Santa Cruz de Tenerife” de la convocatoria extraordinara ha sido del 71,23%, “correspondiente a 552 personas que ha superado la evaluación entre 775 presentadas”. Señala que 223 obtuvieron una calificación de no aptas y 23 no se presentaron. Son datos “ligeramente superiores a la misma convocatoria del año pasado, cuyo porcentaje de aptos fue del 62,86%”, añade.

Por islas, detalla, en Tenerife aprobaron 481 de las personas presentadas (70,44%), con 206 suspendidas y 34 no presentadas; en La Palma, 47 aprobaron sobre 56 presentadas (83,93%), con 9 no aptas y una no presentada; en La Gomera, 7 superaron los exámenes de un total de 11 (63,64%), y 5 no; y en El Hierro, pasaron la prueba 8 personas de 11 presentadas (72,73%), y las 3 restantes suspendieron.

Por opciones, en Artes por la Vía de Música y Artes Escénicas solo hubo 8 presentados, de los cuales aprobaron 6 y suspendieron 2, lo cual supone un porcentaje del 75%; en Artes por la vía de Artes Plásticas, Imagen y Diseño, hubo 8 aprobados entre 10 presentados (80%); en Humanidades y Ciencias Sociales, hubo 184 aptos entre 285 presentados (64,56%) y 101 no aptos; en Ciencias y Tecnologías, la opción más concurrida, hubo 338 personas que superaron la EBAU entre 439 que la hicieron (76,99%), con 101 suspensos; finalmente, en la modalidad General, aprobaron 6 de 19 (31,58%).