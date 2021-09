El aeropuerto de La Palma recupera la operatividad

El aeropuerto de La Palma ha recuperado su operatividad después de 24 horas cerrado, tras el avance en las operaciones de limpieza de la ceniza arrojada por el volcán, activo desde hace una semana en la zona de Cumbre Vieja. Esto generó grandes colas en el puerto situado en la capital, Santa Cruz de La Palma, en la zona noreste de la isla, que se convirtió en la única vía de salida para residentes y turistas.

Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena) ha informado de que tras el avance en las labores de limpieza de la ceniza, ya se puede operar en el aeropuerto, con aprobación previa del plan de vuelo por parte de Enaire, el gestor de la navegación aérea.

Tras la recuperación del Aeropuerto de La Palma, todos los aeropuertos de Canarias están operativos, aunque es recomendable consultar con las respectivas aerolíneas el estado de vuelos, según aconseja AENA los viajeros, pues las compañías decidirán si si vuelven a ofrecer el servicio.

De hecho, la compañía Binter ha decidido mantener la paralización temporal de sus vuelos con La Palma. Por lo tanto, los trayectos programados para este domingo han sido cancelados y esta decisión se mantendrá hasta que las condiciones mejoren y se permita garantizar la seguridad.

En la limpieza de la ceniza en el aeropuerto han colaborado con AENA administraciones y organismos de La Palma.

Enaire ha recordado que durante la jornada de este sábado operaron 874 vuelos con origen o destino en el archipiélago y "el espacio aéreo se mantiene operativo".

Refuerzo de viajes de las navieras

Las dos navieras que operan en la ruta entre Tenerife y La Palma han programaron para el sábado una salida adicional a la que habitualmente ofrecen, ante la cancelación de los vuelos.

Fred.Olsen ha anunciado que que incrementa las frecuencias a partir de este lunes y hasta el miércoles. La naviera realizará un trayecto adicional de ida y vuelta entre La Palma y Tenerife, que saldrá a las 11:00 de la mañana desde la capital de la Isla Bonita hacia Los Cristianos y regresará desde Tenerife a las 14:00 horas.

Por lo tanto, sumados a los cuatro trayectos habituales, la compañía ofrecerá 6 conexiones diarias entra La Palma y Tenerife con lo siguientes horarios:

Salidas desde La Palma: 6:30, 11:00 y 17:00 horas.

Salidas desde Tenerife: 8:30, 14:00 y 19:00 horas.

La compañía no descarta programar nuevos trayectos, en función de las necesidades que se detecten en los próximos días, y recuerda que el refuerzo de los viajes adicionales a La Palma tiene como prioridad atender a la situación de emergencia, por lo que pide a la población que trate de no colapsar el transporte hacia La Palma si no es estrictamente necesario acudir a la Isla.