DIRECTO | Siga la última hora de la erupción del nuevo volcán en La Palma

13:29 h, ayer

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, dijo este martes en el pleno del Parlamento autonómico, respecto a la erupción volcánica en La Palma, que hay que "resistir, rescatar y avanzar", en un momento en el que aún se desconocen cuáles van a ser los efectos y daños definitivos del volcán.

"Esta es la prueba de reconstrucción más importante a la que se ha tenido que enfrentar Canarias, no va a ser fácil, no va a ser cuestión de días, semanas ni meses, reconstruir pueblos enteros no se hace de la noche a la mañana, pero no vamos a fallar a los palmeros y palmeras", afirmó el presidente.