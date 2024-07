Bob Pop: “Estoy orgulloso del país que hemos construido, pese a las hordas reaccionarias”

Bob Pop, escritor, crítico televisivo y uno de los referentes nacionales en la defensa por los derechos del colectivo LGTBIQ+, hace un repaso ante las cámaras del Love TV en La Palma sobre cómo ha ido cambiando la lucha a lo largo de los años y su visión actual del amor, indica el Cabildo de la Palma en una nota de prensa. Roberto Enríquez, su nombre real, analiza uno de los momentos que cambió su vida en su primer trabajo como becario. A sus 19 años, el director le llevó a su despacho para despedirle porque “tenía pluma y no daba buena imagen ante los socios”. “Me hizo creer que yo no podía ocupar un lugar en ese mundo porque era demasiado delicado. En ese momento me pareció normal, pensé que el que no era normal era yo”, cuenta.

Sin embargo, con el tiempo entendió que el problema no era suyo: “Yo tenía que encontrar un lugar donde estar cómodo, y ese lugar tenía que construirse entre todos. He trabajado mucho para poder encontrar espacios tradicionalmente heteros donde he podido desarrollar mi trabajo”. Es fundamental, valora, ocupar estos espacios y todos los posibles, porque “lo más fácil para convivir es conocernos”.

Sobre cómo vive el amor, Bob Pop cuenta a la periodista Micaela García en Love TV que lo vive “con mucha intensidad” y desde un planteamiento poliamoroso: “El poliamor nos lleva a asumir con humildad que nunca lo podremos ser todo para nadie. Me parece que suena cursi, pero es la única respuesta a muchas cosas”.

De hecho, admite que todo lo que le motiva “tiene un poco que ver con el amor, sobre todo alguien dependiente como yo, siento que tengo la suerte de tener mucho amor a mi alrededor, de darlo y de recibirlo”.

Así, Bob Pop relata durante la entrevista que celebrar el orgullo significa demostrar que “no nos avergonzamos”. “Como hombre gay de 52 años celebro el orgullo de haber abierto un camino que nos abrieron otros a nosotras. Yo estoy orgulloso del país que hemos construido, del mundo que hemos construido, que pese a las hordas reaccionarias y a la respuesta cerril y cavernícola, va avanzando”, añade.