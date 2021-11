Una campaña en apoyo de las comunidades educativas afectadas por el volcán y de la reconstrucción de los colegios sepultados se ha puesto en marcha.

"Cuando las duras e impactantes imágenes de la lava arrasando el colegio de Los Campitos se hicieron virales, un sentimiento de frustración, dolor e impotencia derribó al planeta. Sin embargo, al mismo tiempo, el volcán despertó la unión en una causa solidaria y compartida: La Educación mueve el mundo", se informa en nota de prensa

“He tenido la suerte de poder implementar mis proyectos en todas las escuelas educativas afectadas y conocer a sus directoras, alumnado y familias, motivación que me ha llevado a aportar mi granito de arena. Conozco de primera mano sus necesidades y las dificultades por las que están atravesando en la actualidad”, explica Jonathan Cáceres, gestor educativo y presidente de la entidad sin ánimo de lucro Supran, que ha organizado esta campaña junto a Biosfera Escuela.

"No hay nada más sagrado que la Educación’, ‘me pongo en su piel y sufro porque han perdido también su segundo hogar de la noche a la mañana’, ‘qué dolor e incertidumbre vivimos como familias, ya no somos nada sin nuestro cole en el barrio’, ‘de nuevo nuestros hijos-as a aguantar como la covid-19, sin clases y encerrados sin poder salir ni a jugar por las cenizas’ … son algunas frases que he escuchado estos días con lágrimas en mis ojos y que hoy inspiran esta campaña". “Aunque nací en Lanzarote, me siento afortunado (como nuestras Islas Canarias) de ser un palmero más y poder comprobar con emoción y orgullo la ola de solidaridad imparable latiendo cada día con más fuerza en todo el planeta que nos dice: ‘juntos-as podemos volver a empezar".

"Por esta increíble comunidad educativa, porque se lo merecen y a modo de homenaje colectivo a una magnífica labor pocas veces reconocida, surge esta iniciativa benéfica. Sus aulas serán más pequeñas pero sus corazones son inmensos: CEIP Los Campitos, Todoque, La Laguna, Jedey, Arcoiris Puerto Naos, Las Manchas de Abajo… Hoy en el Valle resuena un deseo: ¡Queremos volver a nuestro cole y tú puedes hacerlo realidad! Mientras tanto, la mejor escuela es tu solidaridad", dicen.

"Si deseas participar en este objetivo, todo el dinero recaudado irá íntegramente a los centros educativos mencionados para que cada equipo directivo lo emplee directamente en las necesidades más inmediatas. La campaña puede alargarse en tiempo y fases si se van logrando retos (nos encantaría poder contribuir a la restauración de las escuelas rurales con su identidad y filosofía unitaria en los propios barrios), pero por ahora, este primer propósito (fase 1) es el más urgente: apoyo en atención psicológica, emocional y socioeducativa integral a todos los menores, familiares y profesorado afectados por la erupción volcánica y puesta en marcha de servicios esenciales como transporte escolar, acogida infantil y tardía o comedor", detallan.

Colabora pulsando en el link o a través del código Qr.

Apoyo a las Comunidades Educativas afectadas por el volcán en La Palma y respaldo a la reconstrucción de los colegios sepultados (migranodearena.org)