Carlos Pérez: un campeón de Mirca

Bienvenidos a mi primer ‘Chester’ de 2023, un año impar al que le pido mucha salud y alegría para todos los lectores de este rincón. Sean bienvenidos para leer a Carlos Pérez; mientras escribo, escucho una banda sonora muy acorde de Vangelis, ‘Carros de fuego’, en esa película cronológicamente nos situamos en 1920 en Inglaterra, una película paradigma que se llevó unos cuantos óscares, amistad, superación, fe. Ahora nos situamos en 2023 en Mirca, donde Carlos Pérez, protagoniza una carrera brillante, donde tiene un objetivo claro, unos juegos paralímpicos y ser medallista olímpico, por los que trabaja cada día. Lo tenía en mi lista y casualmente lo encontré cerca de mi lugar de trabajo. Ha respondido a mi petición, compartir un ratito de deporte, un espacio donde contarnos de dónde viene su pasión, por dónde ha caminado para lograrlo, qué pistas ha pisado para estar en este lugar tan destacado, qué lugares…

Carlos, bienvenido a mi ‘Chester’, espero que logres ese sueño olímpico, que yo estaré aquí para contarlo, gracias por atender a mis letras; mis primeros artículos en la prensa fueron sobre deporte, en aquellos tiempos universitarios, donde escribía para un periódico y a veces es bonito retroceder en el tiempo y verte en otro lugar, donde yo también soñé.

Según he leído eres hijo de un lanzador de jabalina. Imagino que fue un referente en el inicio de tu carrera.

Sí, ha sido un referente para mí desde muy pequeño, ya que me inculcó los valores en el deporte y a día de hoy sigue siéndolo, tanto deportivamente como personalmente, en el día a día.

Compartimos algo y es el barrio de Mirca. ¿Cómo fue tu infancia allí? ¿por qué te decantas finalmente por el atletismo?

Mi infancia en Mirca fue muy bien. Estudié en el Colegio Tagoja con unos compañeros excelentes, que siguen siendo amigos a día de hoy. Me decidí por el atletismo por mi padre, ya que íbamos a correr por las tardes y me involucró en el mundo del deporte. De hecho, me apuntó a un club de atletismo desde los 5 años.

Barcelona y su Centro de Alto Rendimiento. ¿Qué aportó a tu carrera?

Barcelona… agradezco la oportunidad que me dieron en el año 2011 desde la Federación Española tras haber quedado campeón de España, ya que fue un cambio drástico para mí porque me fui solo y estaba a 2.000 kilómetros de mi familia, pero me aportó muchísimos valores, independencia y madurez desde el punto de vista personal, además de mejorar mis conocimientos deportivos (la importancia de una rutina, de la salud mental a través de un psicólogo, de un fisioterapeuta…).

Campeonato del Mundo de Lyon 2013. ¿Cómo vives ese momento?

Para mí fue un premio a ese trabajo en los dos años previos, tanto en La Palma como en Barcelona, y una recompensa muy bonita, porque fue la primera vez que conseguí el título de sexto del mundo, así que lo conservo como un recuerdo muy especial en mi carrera, también porque fue el primer Mundial en el que defendí la bandera de mi país.

Clubs de los que has formado parte…

Cronológicamente, he formado parte de los siguientes clubes:

-2000-2011: Club Trecus CajaCanarias

-2010-2011: CAI CajaCanarias (Filial de Trecus)

-2012-2013: FC Barcelona

-2014-2016: Tenerife CajaCanarias

-2017-2018: Independiente

-2019: Meliz Sport

-2019-2020: Puma Athletics Europa

-2021-2023: Independiente

2018 medalla de bronce en el Europeo de Berlín, en 2019 participas en el Campeonato del Mundo en Dubai logrando la posición décimo segunda. ¿Cuál ha sido la victoria o reto más dulce de tu carrera deportiva?

La medalla de bronce en el Europeo de Berlín, ya que fue mi primera medalla internacional, además de un año marcado para mí en lo personal.

La pandemia no frenó tus objetivos en el Meeting International de Hospitalet y logras ser el segundo de Europa y el cuarto del mundo en el Ranking IPC (International ParalympicCommittee). ¿Ahora cuál es tu sueño, unos juegos paralímpicos?

Siempre ha sido mi sueño desde el principio como deportista y algún día ser medallista olímpico, que no es solo un sueño sino el objetivo en el que trabajo día a día.

Este espacio es para ti. ¿Qué quieres transmitir a nuestros lectores de ‘El Chester’?

Que luchen por sus sueños, sean en el ámbito deportivo, en los estudios, en el día a día… Que persistan y sean constantes, que el sacrificio lleva a la recompensa siempre.

Gracias, Carlos, te deseamos todos los éxitos y laureles que pueda darte tu amor por el deporte.