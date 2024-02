Grupo Tey: “Es responsabilidad de la ciudadanía de La Palma marcar el rumbo de Los Indianos”

El Grupo Tey celebró este jueves su tercera tertulia en el emblemático edificio de Santa Cruz de La Palma que estuvo dedicada a Los Indianos. Los tertulianos coincidieron en “poner en valor los fundamentos que han hecho de esta fiesta un referente, fundamentos basados en su elegancia, simplicidad y naturalidad, un carnaval donde no te disfrazas, sino que te vistes, que, a pesar de la evolución, sigue manteniendo muchos de sus valores, pero que debe afrontar los retos que supone su propio éxito, para lo cual es preciso hacer una labor pedagógica al visitante para que entienda y respete la singularidad de la celebración”.

Consideran que “es fundamental asumir por parte de la ciudadanía de La Palma entera, no solo de la capital, que es suya la responsabilidad de marcar el rumbo que debe tomar la fiesta”.

“Entendiendo que no se puede poner puertas al campo y que la dimensión que ha alcanzado la fiesta no tiene vuelta atrás, sí se debe aspirar a conservar la esencia de la fiesta. No tener miedo al crecimiento experimentado en los últimos años, sino comprender que simplemente requiere un esfuerzo mayor de imaginación, organización y pedagogía para que no pierda su originalidad y valores que la han conducido al éxito”, subrayan.

También coincidieron los integrantes del Grupo Tey en que “uno de los rasgos que la distinguen es la elegancia y la belleza de la parodia y su fuerte arraigo en la historia particular de cada familia de la isla, que no debe perderse y que debe estar presente en los criterios que debe marcar la organización para que no se caiga en el botellón en que se convierte la tarde-noche del lunes”.

“Que esa elegancia debe hacerse extensible a los recintos habilitados para la celebración, barras, kioscos y decoraciones varias”, añaden.

“Y que también es fundamental la singularidad de su música, basada en la música tradicional cubana, que debe sonar mayoritariamente durante la celebración y donde los grupos y parrandas deben recuperar el protagonismo que tenían”, proponen.

La tertulia también abordó “la ampliación o no a todo el fin de semana, con nuevos actos, como bailes de gala, desfile de coches antiguos, encuentros musicales, que quizás por no estar sometidos a la masificación del lunes pueden mantener más fácilmente los criterios expuestos”.