El Involcan coloca la tercera ‘siembra’ de trampas alcalinas en Puerto Naos para atrapar CO2

Con la finalidad de delimitar las zonas de Puerto Naos cuyos inmuebles se encuentran expuestos a concentraciones anómalas de dióxido de carbono (CO2) en su interior, el Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan) ha instalado una red de observación compuesta por 31 trampas alcalinas en el citado núcleo turístico de Los Llanos de Aridane (plantas bajas a nivel de calle) gracias a la colaboración de propietarios y administradores de los inmuebles, informa el Involcan en sus redes sociales.

Esta red de observación no es una red instrumental y no proporciona información sobre las concentraciones de CO2 en el interior de los inmuebles. Los resultados que se obtienen de esta red de observación no instrumental es la cantidad de CO2 que se retiene o atrapa en las trampas alcalinas durante el periodo de exposición que suele ser de prácticamente una semana, explica.

“A pesar de la existencia de diferentes variables que entran en juego, podríamos indicar que las trampas alcalinas que registran retenciones o capturas de CO2 relativamente mayores que en otras serán en los mismos puntos de observación donde también existan concentraciones relativamente mayores de CO2 en el interior de los inmuebles. Por lo tanto, esta red de trampas alcalinas nos puede proporcionar una herramienta de utilidad para realizar una zonificación de Puerto Naos relacionada con el peligro de las concentraciones anómalas de CO2 en el interior de los inmuebles”, detalla.

“En la imagen que acompaña esta información se observa la distribución espacial de la cantidad de CO2 retenido (promedio diario) por las 31 trampas alcalinas instaladas durante el periodo del 2 al 10 de mayo (primera siembra de trampas). Esta semana entrante se procederá a la tercera siembra de trampas alcalinas que esperemos aumente de 31 a 41 puntos de observación. La imagen que se genere de estos 41 puntos de observación podrá ser algo diferente la actual imagen generada por 31 puntos de observación”, precisan.

El Involcan desea expresar su más sincero agradecimiento a Antonio Javier Álvarez Díaz, Alexis Miguel González Pérez y Jaime Martín Díaz, colaboradores locales del Involcan, por su apoyo logístico para la puesta en marcha y operación de esta red de trampas alcalinas en Puerto Naos así como a todos los propietarios y administradores de inmuebles que están colaborando para que la misma sea posible.