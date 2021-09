La Palma registra un seísmo de magnitud 3,8, el más fuerte de una ola de temblores que se intensifica

La actividad sísmica en Cumbre Vieja se ha intensificado en las primeras horas de este domingo, 19 de septiembre, registrando temblores que han llegado a los 3,8 en la escala mbLg, en la zona de El Paso y a un kilómetro de profundidad, una magnitud de récord desde que se estableciera la alerta por riesgo volcánico, según los últimos registros del Instituto Geográfico Nacional (IGN). Este terremoto, que en una valoración inicial se apuntó de magnitud 4 mbLg, tuvo lugar a las 10.16 horas, previamente se anotaron otros dos seísmos en Tazacorte de 2,1, a las 10.13 y a las 10.10 horas. Mientras que en El Paso se sintieron otros tres temblores intensos de 2,3 (10.00 horas), 3,2 (09.52 h) y de 2,7 (09.48h).

Solo se evacuaría a las personas que estén en un radio de dos kilómetros de la fisura volcánica

La actividad sísmica también fue intensa durante la noche, con más de cien temblores en aproximadamente 12 horas, según el IGN. El de máxima magnitud, de 3,3 en la escala mbLg, ha tenido lugar esta mañana, a las 07.28 horas, en el municipio de El Paso y ha sido superficial. Posteriormente, a las 7.49 horas, también en El Paso, se registró un sismo de 2,4 a un kilómetro de profundidad, y a las 8.12 horas, uno de 3,2, a un kilómetro, igualmente en el municipio pasense.

El Comité Científico del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Riesgo Volcánico (Pevolca), en el comunicado emitido este sábado, admitía que “es probable la ocurrencia de terremotos sentidos de mayor intensidad, que pueden causar daños a las edificaciones. También pueden provocar desprendimientos de rocas en el entorno de Puerto Naos (de La Bombilla a El Remo)”.

El Pevolca ha recomendado este sábado mantener el semáforo volcánico en amarillo en la zona de Cumbre Vieja, aunque, dijo que “el proceso continúa y no se descarta que pueda tener una evolución rápida a corto plazo”.

Además, los expertos señalaron que “las deformaciones siguen en curso, manteniendo la velocidad de ayer, siendo compatible con una fuente de deformación superficial. Tampoco han descartado el comienzo de otros fenómenos observables en superficie (cambios de temperatura, olor y color del agua, comportamiento anómalo de animales, etc.).

Plan para evacuar a la población

El Terrero de Lucha Federico Simón de Las Manchas, en El Paso, acogió este sábado una reunión informativa con vecinos y vecinas de los barrios de Jedey, San Nicolás y Las Manchas, y también con habitantes de La Bombilla, El Remo y Puerto Naos, de Los Llanos de Aridane, que podrían verse afectados por una hipotética erupción volcánica por el enjambre sísmico de Cumbre Vieja.

En el encuentro participaron el director científico del Instituto Vulcanológico de Canarias (Involcan), Nemesio Pérez; Stavros Meletlidis, vulcanólogo del Instituto Geográfico Nacional (IGN); el director técnico del Pevolca, Miguel Ángel Morcuende; la consejera de Seguridad y Emergencia del Cabildo, Nieves Rosa Arroyo, junto a los alcalde de El Paso, Sergio Rodríguez, y la alcaldesa de Los Llanos de Aridane, Noelia García.

Nemesio Pérez precisó que, en caso de un volcán activo, solo se evacuará a las personas que habiten “en un radio de dos kilómetros de la fisura, no a todo un municipio”. Apuntó que en estos momentos la “zona cero de la actividad sísmica se encuentra aquí, pero se puede modificar porque es un fenómeno muy dinámico”.

Stavros Meletlidis, del Instituto Geográfico Nacional (IGN), dijo a los asistentes que “hay que estar en alerta sin estar alarmados”. Explicó que el cambio de semáforo amarillo a naranja se producirá “en el momento en que se confirme la probabilidad muy alta de erupción sin riesgo para la población”. “No hace falta estar en erupción para evacuar, se trata de una evacuación preventiva, no ligada a una erupción inminente; en semáforo naranja no hay riesgo para la población”, aclaró, y añadió que “la evacuación no se hace en base a la magnitud de los terremotos, solo con este dato no se puede actuar; no deben pensar en números”.