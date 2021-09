“Solo se evacuaría a las personas que estén en un radio de dos kilómetros de la fisura volcánica”

El Terrero de Lucha Federico Simón de Las Manchas, en El Paso, ha acogido en la tarde de este sábado una reunión informativa con vecinos y vecinas de los barrios de Jedey, San Nicolás y Las Manchas, y también con habitantes de La Bombilla, El Remo y Puerto Naos, de Los Llanos de Aridane, que podrían verse afectados por una hipotética erupción volcánica por el enjambre sísmico de Cumbre Vieja.

En el encuentro han participado el director científico del Instituto Vulcanológico de Canarias (Involcan), Nemesio Pérez; Stavros Meletlidis, vulcanólogo del Instituto Geográfico Nacional (IGN); el director técnico del Pevolca, Miguel Ángel Morcuende; la consejera de Seguridad y Emergencia del Cabildo, Nieves Rosa Arroyo, junto a los alcalde de El Paso, Sergio Rodríguez, y la alcaldesa de Los Llanos de Aridane, Noelia García.

Stavros Meletlidis, del Instituto Geográfico Nacional (IGN), dijo a los asistentes que “hay que estar en alerta sin estar alarmados”. Explicó que el cambio de semáforo amarillo a naranja se producirá “en el momento en que se confirme la probabilidad muy alta de erupción sin riesgo para la población”. “No hace falta estar en erupción para evacuar, se trata de una evacuación preventiva, no ligada a una erupción inminente; en semáforo naranja no hay riesgo para la población”, aclaró, y añadió que “la evacuación no se hace en base a la magnitud de los terremotos, solo con este dato no se puede actuar; no deben pensar en números”.

Sobre el recorrido de la lava en una hipotética erupción, Stavros detalló que “siempre busca las vaguadas, es como el agua, pero en estos momentos desconocemos cuál será su trayectoria porque no tenemos fractura; en cuanto surja, si es que lo hace, en poco tiempo dispondremos de un mapa con su trayectoria”.

Nemesio Pérez precisó que, en caso de un volcán activo, solo se evacuará a las personas que habiten “en un radio de dos kilómetros de la fisura, no a todo un municipio”. Apuntó que en estos momentos la “zona cero de la actividad sísmica se encuentra aquí, pero se puede modificar porque es un fenómeno muy dinámico”.

Los asistentes, que participaron en un turno de preguntas, se interesaron por los procedimientos a la hora de evacuar, por la situación de sus animales de compañía, por la seguridad de sus viviendas sin tienen que abandonarlas o por el recorrido que tendría la lava. Miguel Morcuende explicó los pasos a seguir en caso de evacuación e insistió en que “no estamos evacuando estamos informando”.