Limpieza con voluntarios en el callao de Nogales de Puntallana

El artista y activista medioambiental Gustavo Díaz impulsa una nueva acción en el litoral de La Palma y solicita la colaboración ciudadana e institucional. En esta ocasión el lugar elegido es el callao de Nogales, en Puntallana, el próximo 13 de diciembre. “Es un problema presente, una batalla de actualidad y hay que asumir el estado de nuestro litoral. Esta zona es un lugar mágico, lleno de encanto, con mucha flora endémica, buenas vistas, la bajada presenta un desnivel de consideración, un camino real de la costa con un atractivo barranco lleno de cuevas y unos petroglifos que miran al mar”, explica Gustavo, y subraya que “siempre es importante la limpieza de litorales y espacios naturales protegidos, ahora más que nunca, cuando se quiere reconstruir la isla, un modelo diferencial y compartido para todos los sectores; una buena estrategia de futuro sería que se aplique una buena política ambiental”. “Quiero decir que se respeten las leyes para salvar nuestro mejor valor, nuestro territorio, para seguir siendo el destino al que todos quieran venir. Para esto necesitamos que se escuche a la comunidad científica, para no tomar decisiones equivocadas, que prime el interés global”, remarca.

“Apoyar actividades y limpiezas de cualquier parte del territorio es fundamental para mantener y favorecer ese atractivo que ya poseen nuestros espacios y nos da una ventaja ante otros destinos de más afluencia”, advierte.

“El barranco del callao de Nogales está lleno de cuevas donde vivieron durante tiempo los benahoaritas del cantón de Tenagua (actual Puntallana), además de lugares de enterramiento y algunos grabados. La zona de paso hasta la playa es bosque termófilo y cardonal tabaibal. Encontramos especies como barbusano, peralillo, cardones, higuerilla, bejeque o lechuga de mar”, detalla. “En la costa, como la corriente es fuerte, deja en el callao maderas con las que construyeron corrales de cabras, cabos de barcos que se usaban de ariques para amarrar tomates… Y ahora lo que hay es una gran cantidad de plástico”, se lamenta.

“Esta semana hablaremos con el Ayuntamiento de Puntallana para contar con su colaboración y coordinar una limpieza de litoral, buscando los apoyos necesarios. El equipo de voluntarios ya está activado, y espero que se sumen más personas. Esperamos contar también con habitantes de este pueblo, ya que su conocimiento nos vendría bien. Buscamos gente que se encuentre bien físicamente y amantes de la naturaleza”, precisa. “Si quieres formar parte de nuestro equipo de voluntariado puedes contactar con nosotros en el teléfono 619096048”, dice.

“Esto no ha terminado, acabamos de empezar y no será fácil, requiere del compromiso y disposición, no solo del equipo de voluntariado, también de todos los organismos, que velan por nuestros ecosistemas y cuentan con la logística para este desafío”, concluye Díaz.

En esta acción de limpieza del litoral colaboran el Ayuntamiento de Puntallana; Gesplan (Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental);Consejería de Medio Ambiente Cabildo de La Palma; Reserva Mundial de la Biosfera La Palma; Área de Residuos Cabildo de La Palma; Agencia Insular del Mar y Ecoáreas Mardetodos.