Morcuende (Pevolca) ve "deleznable" que se burle el perímetro de exclusión en el rescate de los perros

El director del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Riesgo Volcánico de Canarias (Pevolca) ha dicho este jueves que es "deleznable" que haya personas saltándose el perímetro de exclusión de las coladas de lava porque se fijan para garantizar la salud de la población.

En una rueda de prensa celebrada tras la última reunión ha comentado que los límites se establecen como "medida de protección" para las personas por lo que su vulneración "atenta contra el primer deseo" de los responsables del plan que es "evitar que haya ninguna víctima".

Sobre el rescate de los perros atrapados en Todoque, ha comentado que la dirección del Pevolca hizo lo que tenía que hacer para organizar el dispositivo pero no le han "comunicado nada" acerca de la situación de los podencos.

Así, ha relatado que "lo primero" que hicieron al conocer la situación fue "tratar de alimentarlos" y por ello "se mandó agua y comida" con drones y lograron recuperarse físicamente.

Después, se solicitó un rescate por tierra que fue descartado porque el comité científico planteó que "no era posible" y hace tres días, una empresa de drones presentó un plan de rescate por vía aérea que tras varias pruebas se aprobó.

"Ya no sé nada más, no me han comunicado nada. Hemos hecho lo que teníamos que hacer", ha comentado.