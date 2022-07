La Palma avanza hacia la descarbonización con una nueva cooperativa de coches eléctricos compartidos

La Palma Renovable, proyecto nacido de la ciudadanía y actualmente financiado por el Cabildo de La Palma, prepara el lanzamiento de una cooperativa de coches eléctricos compartidos (carsharing). Esta nueva iniciativa, llamada Movis, tuvo su origen en unos talleres ciudadanos realizados en 2019 y, pese a la pandemia y los complicados procesos burocráticos, ya ha iniciado los procedimientos de cara a su registro oficial.

Inversión de 30 millones para explorar el potencial de geotermia en La Palma

Saber más

El uso individual de una flota de vehículos compartidos es una dinámica cada vez más frecuentes en el panorama de la movilidad, tal y como refleja el crecimiento de la Red Europea The Mobility Factory o la aparición y consolidación de cooperativas como Alternacoop (Valencia), ConectaMovel (Madrid) y Som Mobilitat (Cataluña).

De hecho, esta última fue el punto de referencia en el que se inspiró el funcionamiento de Movis y con la cual se pusieron en contacto desde un primer momento para poner el proyecto en marcha. Esta colaboración se basó en un intercambio de formación e información que culminó con la inclusión de Movis en Red Movilidad, la comunidad estatal de cooperativas de vehículos eléctricos compartidos.

“Nosotros ofrecemos los conocimientos pero hay muchas variables que dependen del territorio, especialmente en el caso de una isla como La Palma”, aseguran desde Som Mobilitat en relación a la iniciativa palmera. Así, en el año 2020 La Palma Renovable publicó una encuesta en sus redes sociales para conocer mejor el perfil de los posibles conductores, pero el número y las características de los vehículos que ofrecerán aún se desconocen.

Para ello, desde Movis pretenden aumentar el número de socios de la cooperativa tras el lanzamiento oficial.“En Canarias hay un nicho de ciudadanía muy motivado para hacer cambios reales, especialmente en la situación de crisis energética y climática que estamos viviendo”, afirman, aunque también pretenden asociarse con administraciones y empresas.

Una necesidad y también una oportunidad

Tal y como explica el Gobierno de Canarias en su Guía metodológica para la elaboración de planes de movilidad urbana sostenible, en Canarias se estiman unos 780 vehículos por cada 1.000 habitantes, de entre los que también se cuentan las personas sin carnet de conducir, por lo que las cifras finales indican que, en realidad, hay más vehículos que conductores.

La fragmentación y dispersión de la población en las islas es uno de los principales motivos por los que el transporte público ve condenada la rentabilidad de su servicio. De forma paralela, el uso individual de vehículos ha ido aumentando con los años, contribuyendo a que el transporte sea el único sector económico europeo cuyas emisiones de gases de efecto invernadero ha aumentado en los últimos 30 años.

El potencial de los coches compartidos, en este sentido, no solo reside en el hecho de reducir la contaminación, sino también de lograr un ahorro en los costes respecto a los vehículos de uso individual, dado que el usuario no pagaría por el mantenimiento del vehículo sino solo por su uso ocasional. De este modo, la guía del Gobierno indica que el carsharing supone una alternativa rentable especialmente de cara a los viajes no recurrentes y de corto alcance, como entre municipios vecinos o, de cara al turismo, entre playas y áreas hoteleras o de apartamentos.

Energía Bonita: otra propuesta para la descarbonización de la isla

La Palma Renovable dirige también con la comunidad energética Energía Bonita un colectivo ciudadano que genera y gestiona de forma autónoma sus recursos energéticos. Recientemente, esta iniciativa recibió una subvención del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) por un total de 100.000 euros.

La cooperativa cuenta ya con más de 50 socios en la isla y actualmente está trabajando para conseguir tener 20 instalaciones de autoconsumo a lo largo del territorio insular. El proyecto más adelantado es el de Los Sauces, donde planean construir una instalación fotovoltaica en un estanque de la Comunidad de Regantes. Con ello podrán suministrar energía dentro de un perímetro de 500 metros alrededor del lugar.

“El objetivo final de esta entidad es empoderar el máximo número de personas en la isla para tener control de su consumo energético”, comentan desde La Palma Renovable. Para alcanzar esta meta, aprender a consumir menos energía es vital, así como el hecho de que la energía consumida sea renovable, local y de propiedad comunitaria.

Canarias se suma a la movilidad sostenible

A principios de verano el Gobierno de Canarias hizo oficial el aumento en el presupuesto para las ayudas a la movilidad sostenible, cuyo cómputo total alcanza los 29 millones de euros. Esta cantidad irá destinada a incentivar la compra de vehículos eléctricos y la instalación de puntos de recarga para aquellas personas que, hasta el 31 diciembre de 2023, hayan enviado su solicitud.

El consejero de Transición Energética, José Antonio Valbuena, recalcó tras el anuncio el papel fundamental que tienen este tipo de medidas para “seguir avanzando en la transición hacia nuevos modelos de transporte más eficientes y sostenibles”. Cabe recordar que el Plan de Transición Energética de Canarias presentado por el consejero este mismo año establece el objetivo de que en 2030 el 60% de la demanda eléctrica de las islas “provenga de energías renovables”, así como alcanzar la descarbonización total de las islas en 2040.

La movilidad sostenible es un elemento clave en este compromiso, dada la relevancia que tienen los transportes en el consumo energético. El Gobierno de Canarias prevé que en menos de diez años haya en las islas más de 260.000 vehículos eléctricos. Una meta que requerirá un gran esfuerzo por parte de las administraciones, dado que en la actualidad el 55% de los automóviles canarios no tienen acceso a garajes donde realizar la recarga correspondiente.