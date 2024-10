Petite Lorena presenta su espectáculo ‘Tremenda’ en El Paso

La humorista pasense Petite Lorena trae a su municipio natal “el espectáculo ‘Tremenda’, un fantástico show” que tendrá lugar el próximo viernes, 18 de octubre, en la Casa de la Cultura ‘Braulio Martín Hernández’ a partir de las 20:30 horas, indica en una nota de prensa

‘Tremenda’, señala, “es un espectáculo que está muy por encima de las engañifas posmodernas ya que nace de la cultura de la oralidad de nuestras abuelas, algo que no se puede reducir a un like. Una actuación donde no faltarán las risas y los guiños a la vida cotidiana palmera vista a través de la peculiar manera de la artista de observar el mundo, una mujer sola frente al público”.

Petite Lorena, nacida en El Paso, “es una de las humoristas más consagradas del Archipiélago, con más de 20 años de experiencia sobre los escenarios. Su dominio de las tablas, el don para conectar con el público, pero, sobre todo, su capacidad para hacer reír, la han consolidado como una de las referentes de la comedia en Canarias”.

Las entradas para este evento, organizado por la Consejería de Cultura del Cabildo de La Palma en colaboración con el Ayuntamiento de El Paso, serán gratuitas hasta completar aforo.