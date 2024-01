Los primeros pobladores de Canarias habitaron la cueva de El Tendal desde el siglo 3 d.C.

La tercera campaña de excavaciones en la Cueva del Tendal, en San Andrés y Sauces, ha confirmado que este sitio estuvo habitado por los primeros pobladores de Canarias desde el siglo tres después de Cristo, según ha afirmado el investigador Ramón y Cajal de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Jonathan Santana.

Este arqueólogo del equipo multidisciplinar del proyecto ‘Isolation and Evolution in Oceanic Islands: the human colonisation of the Canary Islands’ (IsoCAN) ha señalado que El Tendal se destaca como uno de los yacimientos más ricos en datos arqueológicos de Canarias y uno de los más representativos de la arqueología en las islas.

Durante esta tercera campaña de excavaciones, que se desarrolla durante la segunda quincena de enero, se ha confirmado no solo que El Tendal fue uno de los primeros lugares habitados en Canarias, sino que esta cueva-habitación estuvo ocupada “hasta siglos inmediatamente anteriores a la llegada de los europeos”, según ha explicado Santana.

El equipo de investigación, que ha estado trabajando en El Tendal desde 2020, ha aplicado nuevas técnicas y métodos que no estaban disponibles en las campañas de excavación realizadas durante la década de los 80 del siglo pasado, destacando la utilización de técnicas con un nivel de resolución nunca antes visto en la arqueología de Canarias.

Las excavaciones han documentado aproximadamente dos metros y medio de estratigrafía con niveles de ocupación que no se habían registrado en las investigaciones realizadas en las décadas pasadas.

Durante las excavaciones, los investigadores del proyecto IsoCAN están tomando muestras para reconstruir el ambiente de la zona a través de indicadores como pólenes o fitolitos, proporcionando información sobre el paisaje de las islas antes de la llegada del ser humano.

Santana ha subrayado que desde la activación de nuevos proyectos no ha habido más expolio en el yacimiento, y ha apuntado a la importancia de generar concienciación positiva entre la ciudadanía al mostrar el trabajo en curso y la recuperación de información relevante sobre la historia de la región.